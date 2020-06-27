Konak'ta saklı tarih ortaya çıkıyor - Son Dakika

Eşrefpaşa Caddesi üzerinde yer alan tarihi çeşmeler gün yüzüne çıkıyor. Koruma Kurulu kararı gereği tarihi yapıya kaçak eklenen bölümler pazartesi günü yıkılacak.

Konak Belediyesi, tarihi dokuyu ortaya çıkaran projeleri arasında yerini alan İkiçeşmelik Çeşmeleri'nin restorasyonu için başlatılan çalışmalara hız verdi. Daha önce belediye meclisinde oybirliği ile alınan karar doğrulusunda çeşmelerin bulunduğu yaklaşık 100 metrekarelik alanın kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Kamulaştırmanın gerçekleşmesiyle birlikte İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinle, tarihi binaya kaçak olarak eklenen kısımların yıkımına pazartesi günü başlanacak. Kurulun onayladığı proje kapsamında müze elemanlarının denetiminde tescilli binaya ve çeşmelere zarar vermeden gerçekleştirilecek yıkım ile tarihi yapı daha görünür olacak. Yıkımı özel ekip yapacak.

Müze denetimli yıkım

Tarihi 1700'lü yıllara uzanan ve bir zamanlar adı İkiçeşmelik Caddesi olan caddeye adını veren çeşmeler üst üste inşa edilmesiyle dikkat çekiyor. Daha sonra adı Eşrefpaşa Caddesi olarak değiştirilen caddede yer alan çeşmelerin üzerindeki tarihi tescilli yapı zaman içinde korunamadığından kaçak eklemelerle özgün yapısından uzaklaştı. 100 metrekarelik alan içindeki tarihi yapı Konak Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Tarihi yapının restorasyonu için düğmeye basan Konak Belediyesi, pazartesi günü özel bir ekiple müze elemanları gözetiminde yıkım yapacak. Tarihi yapıya zarar verilmeden gerçekleştirilecek yıkım sonrası hazırlanacak projeyle çeşmeler görünür hale getirilecek üzerindeki bina restore edilerek tarih severlerin hizmetine açılacak. - İZMİR