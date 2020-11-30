Konak'ta salgına karşı dört koldan tedbir - Son Dakika

Konak Belediyesi, artan Covid-19 vakalarına karşı salgın önlemlerini artırdı. Sokaklar, parklar ve halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere sıkı bir şekilde sürdürülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak Covid-19 vakası görülen apartmanlarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Bir süredir artışa geçen Covid-19 vakalarına karşı Konak Belediyesinin dezenfeksiyon ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren başta hastaneler, aile sağlık merkezleri gibi sağlık kuruluşları olmak üzere olmak üzere eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, belediye hizmet binaları, kamu kurumları, çeşitli kurum ve kuruluşlar, pazaryerleri, muhtarlık binaları, ibadethaneler, minibüs, taksi durakları ve araçları ile talep gelen her yerde dezenfeksiyon işlemlerini yürüten Konak Belediyesi, salgının yeninden pik yapması ile alarma geçti. Dört koldan yürütülen çalışmalara, muhtarlıklardan, apartman yönetimlerinden ve vatandaştan gelen başvuruların da dikkate alınmasıyla, Covid-19 pozitif vaka bulunan apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verildi.

Komşu sokaklara da dezenfeksiyon

Çalışmalar kapsamında her gün yaklaşık 30 apartmanda dezenfeksiyon yapılırken, binaların iç ve dış dezenfeksiyonunun yanı sıra bulunduğu sokak ve çevre sokaklar da dezenfekte ediliyor. Ekipler her gün iki ayrı noktada dezenfeksiyon işlemlerine başlayarak belirlenen apartmanları dezenfekte ediyor. Sokak dezenfeksiyonu ile başlayan çalışmalarda, apartman girişi, sık kullanılan kapı zili, kapı kolu gibi ortak kullanım alanları, posta kutuları, tırabzanlar, asansörler ile binanın tüm iç yüzeyleri dezenfekte ediliyor. Binanın içi tamamen dezenfekte edildikten sonra Covid-19 vakasının tespit edildiği kat başta olmak üzere apartmanın dış cephesi, balkonlar ve pencerelerin dış yüzeyleri de özel araç ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca apartmana komşu sokaklar ile varsa yakınlarda bulunan parklarda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Öncelik halk sağlığı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, mart ayından bu yana temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini, salgının artışa geçmesiyle bu çalışmaları detaylandırarak daha kapsamlı hale getirdiklerini söyledi. Birinci önceliklerinin Konak halkının sağlığı olduğunu dile getiren Başkan Batur, şöyle konuştu: "Vakalar artıyor ve salgında çember o kadar daraldı ki insanlar 'acaba sıradaki ben miyim?' şüphesi ile yaşar oldu. Tüm dünyanın çaresiz kaldığı, aşı çalışmalarını ve tıbbi gelişmeleri dikkatle takip ettiği bu salgın döneminde maske kullanımı, mesafe ile temizlik ve hijyen kurallarının hastalıktan korunmada şimdilik en etkili yöntemler olduğunu biliyoruz. Apartmanlarında Covid-19 vakası belirlenen binalarda oturan hemşehrilerimiz, ister istemez tedirginlik yaşıyor. Onların hem sağlıklarını korumak, hem kaygılarını bir nebze olsun giderebilmek, karantinada olan apartman sakinlerinin de içlerini rahat hissettirebilmek adına talep gelen binalar ve yakın çevre dezenfeksiyonu için ekiplerimizi görevlendirdik. Her gün yaklaşık 30 bina ve çevresi dezenfekte ediliyor. Bu binalarda karantinada olan, evde ya da hastanede tedavileri süren hemşehrilerimizin sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını diliyoruz." - İZMİR