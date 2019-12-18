Konak'ta satranç turnuvası heyecanı başladı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, Konak Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle bu yıl 5. kez düzenlenen İsmet İnönü Anısına Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı.



İsmet İnönü Anısına Okullar Arası Satranç Turnuvası bu yıl 5. kez düzenleniyor. Konak Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle gerçekleşen, 80 devlet okulu ve 392 öğrenci katılımıyla yapılan turnuva, İzmir Kültür Park 3 No'lu Hol'de başladı. İlk, orta ve lise kategorilerinde yapılan turnuva, yüzlerce öğrencinin kıyasıya rekabetine sahne oldu. 6 tur takımın eşleştirildiği turnuvada öğrenciler, kendi kategorilerindeki rakiplerini elemek için mücadele etti. İki gün sürecek turnuvanın açılış hamlesini, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile 10 yaşında olmasına rağmen 11 yaş grubunda dünya şampiyonu olan Arda Çamlar yaptı.



Turnuvaya Konak'taki okullardan yoğun bir katılım olduğuna işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çocuklarımızın satranca verdiği önemi görüyoruz. Bu yoğun katılım bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Turnuvamızı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına düzenliyor olmaktan da büyük bir kıvanç duyuyoruz" dedi.



Satrancın olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneğini geliştiren bir spor olduğunu dile getiren Batur, "Turnuva öncesi Konak'taki tüm okullarımıza satranç takımları dağıttık. Bundan sonra da satrancı çocuklarımıza sevdirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Sizlerin gelişimini desteklemeye, her alanda imkanlarınızı artırmaya gayret ediyoruz; çünkü sizler ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacaksınız. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet çizgisinde mücadele edeceğinize de tüm kalbimle inanıyoruz" diye konuştu.



Turnuvada ilk üçe giren okul takımlarına ve takım sporcularına kupa ve madalyaları, Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlenecek törenle verilecek. - İZMİR