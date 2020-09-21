Konak'ta sokak hayvanlarına son teknoloji ile hizmet - Son Dakika

Konak'ta sokak hayvanlarına son teknoloji ile hizmet

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün; ameliyathane, laboratuvar ve muayene odalarında kullanılan cihazları yenilenerek hizmet kalitesi yükseltildi.

Konak'ta sokak hayvanlarına son teknoloji ile hizmet, System.String[]

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün; ameliyathane, laboratuvar ve muayene odalarında kullanılan cihazları yenilenerek hizmet kalitesi yükseltildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm teçhizatı yenilerek hizmet kapasitesi artırılan Veteriner İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Merkezde bulunan muayene odaları, ameliyathaneler ile hayvan bakım ve tedavi ünitelerini tek tek gezen Başkan Batur, müdürlüğün rutin çalışmaları hakkında da bilgi aldı. İlçedeki sokak hayvanlarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren Başkan Batur, onlar için verdikleri hizmetin insani bir görev olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Aşı, tedavi ve ameliyatları yapılan sokak hayvanlarının buradan en sağlıklı şekilde çıkmaları bizim için önemli. Bu sebeple son teknoloji cihazları merkezimize kazandırdık. Yoğun bakım gibi daha önce olmayan ama hayati önem taşıyan yeni alanlar oluşturduk. Sokak hayvanlarına dört dörtlük hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Biz görevimizi yasal bir zorunluluk olarak değil insani bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Bir yandan da Haytap gibi hayvan dostu sivil toplum kuruluşları ile sürekli temas halindeyiz. Sevimli dostlarımızın uzun ve sağlıklı bir ömür sürebilmeleri en iyi hizmeti vermeyi çalışıyoruz."

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezinde yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, merkeze yeni üniteler de kazandırıldı. İki adet kuvözün bulunduğu yeni bir yoğun bakım odası, yeni bir muayene odası, eczane, 140 metrekarelik ambar ve tıbbi atıkların muhafazası için depolama tesisi oluşturuldu.

20 adet ek kafes ile kedi bakım ve tedavi kapasitesi artırıldı. Hayvanların kaçma durumunu ortadan kaldırmak için güvenlikli ve dekoratif kapılar takılırken, 28 adet güvenlik kamerası da merkezin gerekli noktalarına yerleştirildi. Ameliyatların daha sağlıklı yürütülebilmesi için iki adet fonksiyonel operasyon masası ile ufak detayların bile gözden kaçmamasını sağlayacak led operasyon lambaları alındı. Tedavisi kafeste sürdürülen hayvanların, her seferinde taşınarak yorulmalarını ve strese girmelerini engelleyecek mobil ultrason cihazı da yeni alınan cihazlar arasındaki yerini aldı. Ekipmana dahil edilen 21 parametreli kan sayım cihazı ve birkaç dakika içerisinde sonuç veren, altı farklı hastalığın teşhisinde kullanılan hızlı tanı kiti ile hastalıkların daha kolay teşhis edilmesi bekleniyor. Merkezde yapılan yenilikler ve alınan teknolojik cihazlar ile daha çok hayvana daha özenli hizmet verilmesi ve Konak'ın sokaklarında yaşayan sevimli dostların daha sağlıklı olmaları hedefleniyor. - İZMİR

Konak Belediyesi, Abdül Batur, Veteriner, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta sokak hayvanlarına son teknoloji ile hizmet - Son Dakika

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