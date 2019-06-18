Son Dakika Haberleri: Konak'ta Spor Yaz Okullarına kayıtlar başladı
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Konak'ta Spor Yaz Okullarına kayıtlar başladı

16 dakika önce

Konak Belediyesi spor okulları kurslarına, yaz döneminde de hız kesmeden devam ediyor.

Konak'ta Spor Yaz Okullarına kayıtlar başladı, System.String[]

Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve jimnastik kurslarına kayıtlar başladı. Hafta içi her gün sabah saat 08.30'da başlayan kurslar, Konak Belediyesi'nin spor tesislerinde ücretsiz olarak veriliyor.

KAYITLAR ÜCRETSİZ

Sporun ve sporcunun dostu Konak Belediyesi'nin açtığı Yaz Spor Okulları, belediyenin İsmet Paşa, Gültepe, Güneşli, Toros, Zafertepe'de Tarık Gencay, Halkapınar ve Levent Spor Tesislerinde devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen kurslara 7-14 yaş arasında yaklaşık 800 öğrenci kayıt yaptırdı. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren çocuklar yaz aylarında da spor yapma imkânı bulacak.Kurslara kayıtların devam ettiğini dile getiren yetkililer, kayıtların spor merkezlerinde yaptırılabileceğini söyledi.

KADINLAR DA FORM TUTMAYA DEVAM EDECEK

Ayrıca Konaklı kadınlar da yaz boyu sağlıklı yaşam için aerobik, step ve plates kursları sayesinde formda kalmaya devam edecek. Kış aylarında da büyük ilgi gören kurslar uzman eğitmenler eşliğinde veriliyor. 13 ayrı spor merkezinde düzenlenen kurslar sayesinde kadınlar hem daha sağlıklı yaşıyor, hem de güne zinde başlıyor.0232 4821039 numaralı telefonu arayarak Spor İşleri Müdürlüğü'nden kurslar hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:00 Kaynak: Bültenler
basketbol, Futbol, Konak Belediyesi, Güncel
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