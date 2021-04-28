Konak'ta tam kapanma - Son Dakika

Konak'ta tam kapanma

28.04.2021 13:29
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Konak Belediyesi pandemi nedeniyle uygulanacak tam kapanma sürecine yönelik gerekli tedbirleri alarak, hazırlıklarını tamamladı.

Kapanma öncesi müdürlerle online toplantı yapan Konak Belediye Başkanı Batur, hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi talimatını verdi. Batur, ekiplerin tüm süreç boyunca vatandaşların yanında olacağını da vurguladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, birim müdürleriyle online toplantıda bir araya gelerek ilçede tam kapanma sürecinde alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları masaya yatırdı. Bir dizi karar alan Batur, vatandaşların tam kapanma sürecini evlerinde huzur içinde geçirmelerini sağlamak için yapılacak işlerin talimatlarını müdürlerine aktararak, yapılan hazırlıkları kontrol etti. Tüm müdürlere hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi talimatını da veren Batur, Konaklı vatandaşların süreç boyunca yalnız bırakılmayacağı mesajını da iletti.

Genelge doğrultusunda maksimum personelle hizmete devam

Konak Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda her biriminde maksimum personelle hizmete devam edecek. Vatandaşlar tüm süreç boyunca belediyeye santral numaralarından ve whatsapp hattından ulaşabilecek. Zabıta Müdürlüğü ise 7 gün 24 saat, 117 personelle Konaklıların hizmetinde olacak. Oluşturulan ekiplerle vatandaşlardan gelen taleplere yardımcı olunacak. Ekipler denetim ve kontrollerini de sıkılaştıracak.

Ekipler sahada olacak

Fen İşleri ve Yapı Kontrol müdürlüklerini de ekiplerini kurdu. Ekipler, tam kapanma sürecinde kentin sokaklarındaki sakinlikten de faydalanarak çalışmalarına hız verecek. Fen işleri Müdürlüğü, sokaklardaki arızaları ve yapılması gereken işleri tamamlarken, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri riskli yapılarla ilgili çalışmaları hızlandıracak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarına devam edecek.

Dezenfeksiyona ara yok

Dezenfeksiyon ekipleri de hizmete aralıksız devam edecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro sahada olacak ve sokak yıkamaları da dâhil temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürecek. Sosyal yardım ekipleri sahada ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımları ulaştıracak. Konaklı 500 vatandaşa günlük yemek verilmeye devam edilecek. Sağlık İşleri Müdürlüğü poliklinik hizmetini sürdürecek.

Can dostlar unutulmayacak

Kısıtlamada döneminde Spor Müdürlüğü tarafından parklarda gerçekleştirilen spor aktivitelerine ara verilecek. Belediyenin semt merkezleri de tam kapanma sürecinde kapalı olacak. Veterinerlik Müdürlüğü ise sokakta yaşayan can dostların bakımını ve beslenmesini düzenli olarak yapacak. Hayvan severlerle ortak çalışmalar da gerçekleştirecek.

Konak'ta tam kapanma

Konak Belediyesi, Abdül Batur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak'ta tam kapanma - Son Dakika


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