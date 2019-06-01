Konak'ta 'tatlı' denetim
1 saat önce
Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tatlı imalat ve satış yerleri ile kuruyemiş satış yerlerini denetledi.
Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:43 Kaynak: İHA
ekipleri, Ramazan Bayramı
öncesi ilçede bulunan tatlı imalat ve satış yerleri ile kuruyemiş satış yerlerini denetledi.
Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak adına ilçede denetimlerini artıran ekipler, Kemeraltı
872. sokakta bulunan şeker, şekerleme, lokum ve çikolata imalathanelerine giderek, ruhsat ve etiketleri kontrol etti. Öğleden sonra da Alsancak'ta bulunan kuruyemiş satış yerleri ile pastaneleri denetleyen ekipler, ruhsat ve etiketleri inceledi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - İZMİR
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