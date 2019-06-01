Son Dakika Haberleri: Konak'ta 'tatlı' denetim
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konak'ta 'tatlı' denetim

1 saat önce

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tatlı imalat ve satış yerleri ile kuruyemiş satış yerlerini denetledi.

Konak'ta 'tatlı' denetim, System.String[]
Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tatlı imalat ve satış yerleri ile kuruyemiş satış yerlerini denetledi.

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak adına ilçede denetimlerini artıran ekipler, Kemeraltı 872. sokakta bulunan şeker, şekerleme, lokum ve çikolata imalathanelerine giderek, ruhsat ve etiketleri kontrol etti. Öğleden sonra da Alsancak'ta bulunan kuruyemiş satış yerleri ile pastaneleri denetleyen ekipler, ruhsat ve etiketleri inceledi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:43 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Zabıta Müdürlüğü, Konak Belediyesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:24:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konak'ta 'tatlı' denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]