Konak'ta 'Turuncu Çember' denetimi - Son Dakika

Konak Belediyesi, 'Turuncu Çember' denetimlerine başladı. İlçede turizm sektöründe hizmet veren 14 işletme, salgın sonrası normalin kurallarına uygunlukları bakımından incelendi.



Konak Belediyesi, ilçede yeni normal hayatın kurallarına da uygun olarak hijyenik ve güvenilir hizmet verdiğini belgelemek için Turuncu Çember Sertifikasına başvuran turizm işletmelerini denetlemeye başladı. Oluşturulan komisyon, konaklama ve yeme-içme sektöründen 14 işletmeyi denetleyerek, Turuncu Çember Sertifikasına uygunluklarını inceledi.



Komisyonda Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden bir doktor, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnafı Odası ile Otel Pansiyon ve İşçileri Odasından birer temsilci, İzmir Büyükşehir Belediyesinden de bir gözlemci bulunuyor. İşletmeler, korona virüsle mücadele için alınması gerekli önlemler öncelikli olmak üzere, İzmir Turizm Hijyen Kurulu'nun belirlediği kriterlere uygunlukları bakımından inceleniyor.



Eksik varsa 1 ay süre



Komisyon hazırladığı raporda, mekana giriş, iç-dış mekan, lavabo-tuvaletler, mutfak, personelin çalışma düzeni-eğitimi, atık yönetimi, işletmede yapılacak genel uygulamalar, toplantı salonları, yüzme havuzları, fitness salonları-spa, güvenlik, otel taşıtları, satın alma-mal kabulü-depolama, haşere ve zararlılarla mücadele başlıkları altında değerlendirmeler yapıyor. Denetimleri başarıyla geçen işletmeler sertifika almaya hak kazanırken, eksiklikleri tespit edilenlere 1 ay süre tanınıyor. - İZMİR