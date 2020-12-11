Konak'ta yapılandırmaya özel sistem - Son Dakika

Konak'ta yapılandırmaya özel sistem

11.12.2020 13:03
Konak'ta yapılandırmaya özel sistem, System.String[]

Pandemi sürecinde alınan tüm tedbirlere rağmen artan vaka sayısını dikkate alan Konak Belediyesi, borç yapılandırma kanunu başvurularında vatandaşlara kolaylık sağlamak için özel bir WhatsApp hattı kurdu.

Pandemi sürecinde alınan tüm tedbirlere rağmen artan vaka sayısını dikkate alan Konak Belediyesi, borç yapılandırma kanunu başvurularında vatandaşlara kolaylık sağlamak için özel bir WhatsApp hattı kurdu. Vatandaş hem bu hat hem de resmi web adresi üzerinden belediyeye olan vergi ve diğer borçlarını evinden yapılandırabilecek, ödemelerini de online yapabilecek.

Konak Belediyesi, 31 Aralık tarihine kadar tamamlanması gereken 7256 sayılı yapılandırma kanunu başvurularında vatandaşlara kolaylık sağlamak ve süreçte Covid-19'a yakalanma riskini en aza indirmek için harekete geçerek, özel bir sistem geliştirdi. Alınan tüm tedbirlere rağmen artan vaka sayılarını dikkate alan Konak Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan vergi ve diğer borçlarını resmi web sitesi ve WhatsApp hattı üzerinden yapılandırmasının önünü açtı. Sistem, vatandaşa borcunu belediyeye gitmeden, online sistem üzerinden, yasaya uygun olarak yapılandırma fırsatı verecek. Belediyeye ödemeler ise resmi web sitesi üzerinden online yapılabilecek.

Başvurunu yap, WhatsApp'a at

Konak Belediyesi, salgın nedeniyle uygulamaya geçirdiği sistemde, 0 533 071 55 65 no'lu hat üzerinden bir mesaj paylaşarak, borçlu vatandaşlara kanun kapsamı, mevcut borçlar ve olası yapılandırma alternatifleriyle ilgili detaylı bir bilgilendirme yaptı. Borçlu vatandaşlara, yapılandırmaya ilişkin ödeme seçeneklerinin yer aldığı bir şablon da iletildi. Dileyen vatandaşlar, yapılandırma için ön başvurularını hat üzerinden, 31 Aralık tarihine kadar yapabilecek. Vatandaşlar, Konak Belediyesinin www.konak.bel.tr adresli resmi web sitesinde bulunan Yapılandırma Başvuru Formunu doldurup fotoğrafını çekerek, hat üzerinden belediyeye iletebilecek. Ön başvuruyu değerlendiren belediye de ödeme planını oluşturarak, aynı hat üzerinden borçlu vatandaşa bildirecek ve yapılandırma süreci başlamış olacak. Başvurular, web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Belediyeye gitmeye gerek yok

Böylece vatandaşların, deprem nedeniyle SGK binalarından taşınarak, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ne yerleşen Konak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gitmeden, yapılandırma başvurularını gerçekleştirmeleri sağlanmış olacak. Belediye, online sistemler üzerinden yapılan başvuruları kabul ederek, işlemleri başlatacak ve yapılandırmayı gerçekleştirecek; ancak resmi evrakların oluşması adına süreç posta yoluyla da desteklenecek. Vatandaşlar seçtikleri ödeme planını, uygun zaman aralığında, postayla da belediyeye gönderecek. Belediyenin oluşturduğu ödeme planı, borçlu vatandaşın sistem üzerinden bildirdiği adresine, posta yoluyla da ulaştıracak.

Yapılandırmaya göre belirlenen ödemeler de online sistemler üzerinden gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar, plana uygun ödemelerini belediyenin resmi web sitesi üzerinden, kredi kartıyla yapabilecek. - İZMİR

Konak'ta yapılandırmaya özel sistem

Konak Belediyesi, Aralık, Konak, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak'ta yapılandırmaya özel sistem - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Clippers ile sözleşme yenileyen Paul George, yıllık 360 milyon TL kazanacak Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Bulun bu canileri! Uyuşturucu iğne ile öldürülen köpekler, hayvanseverleri gözyaşlarına boğdu Yaşlı çiftin kefen parasını bıçak zoruyla gasbeden zanlılar, adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Çatıdan atlayarak canına kıymıştı! Vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince eşi ve kayınbiraderi tutuklandı Rusya'da vahşet! Sevgilisini ve sevgilisinin 9 yaşındaki kardeşini işkenceyle öldürüp sosyal medyada paylaştı Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
F.Bahçeli Altay, Denizlispor'un paylaşımına sert tepki gösterdi: Ortalığı kızıştırmanın mantığı yok F.Bahçeli Altay, Denizlispor'un paylaşımına sert tepki gösterdi: Ortalığı kızıştırmanın mantığı yok         
13:21
Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi         
12:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi         
11:52
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitim gören öğrencilere 400 adet tablet gönderdi Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitim gören öğrencilere 400 adet tablet gönderdi         
11:11
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti         
11:09
HDP vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 14:27:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak'ta yapılandırmaya özel sistem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei