"Konak'ta Yaşam"ın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

"Konak'ta Yaşam"ın ödülleri sahiplerini buldu

07.04.2021 09:29

Konak Belediyesi'nin düzenlediği "Konak'ta Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri sahipleriyle buluştu.

Yarışmanın kazananları, Basmane Semt Merkezinin tarihi binasında düzenlenen törende ödüllerini Başkan Batur'dan aldı.

Konak Belediyesi'nin düzenlediği "Konak'ta Yaşam" Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın Ödül Töreni Basmane Semt Merkezinde gerçekleşti. Yarışmaya katılan 784 fotoğrafın arasından jüri değerlendirmesi ile seçilen 7 eserin ödülleri ile buluştuğu törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra jüri üyeleri Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İmançer, Foto Muhabiri ve Fotoğraf Sanatçısı Ali Öz, Foto Muhabiri ve Doğal Yaşam Fotoğrafçısı Aykut Fırat, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin ile Konak Belediyesi temsilcileri Birgül Arıca ve Ozan Yayman; yarışmanın birincisi Alahattin Kanlıoğlu, ikinci gelen Elif Kürleyen, üçüncü Sezai Özaltın; Jüri Özel Ödülünün sahibi Cüneyt Gümüşhaneli ile Mansiyon Ödülü alan Javad Assaad, Mehmet Aslan ve Mehmet Yılmaz katıldı. Basmane Semt Merkezinin tarihi atmosferinde gerçekleşen törende yarışmada ilk üçe giren eserlerle birlikte mansiyon ve jüri özel ödülü alan fotoğraflar da sergilendi.

Konak'ın değerleri geleceğe taşınıyor

Yarışmada ödül alan fotoğraf sanatçılarını kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in kalbi Konak'ın değerlerinin ve güzelliklerinin fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiğini ve gelecek nesillere ulaşacak eserler oluştuğunu vurguladı. Başkan Batur, yarışmanın gelecek yıllarda da devam etmesini istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Konak tarihi bir ilçe, her köşesinden tarih fışkıran bir kent. Özellikle içinde bulunduğumuz Basmane ile Agora ve Kemeraltı arasındaki altın üçgenin her köşesi, değerli sanatçıların dikkatini çekecek ve anı olarak yaşatmalarını isteyecekleri güzelliklere sahip. Biz de yarışmamızı, İzmir'in kalbi Konak'ın bu güzelliklerini birer değer olarak somutlaştırmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenledik. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden güzel, yedi yüzün üstünde fotoğraf arsında iğneyle kuyu kazarak seçim yapan jüri üyelerimize ve yarışmaya katılan yarışmacılara teşekkürlerimi iletiyorum. Seçilen eserlerin hepsi Konak'ın değerlerini geleceğe taşıyacak, Konak'taki güzellikleri ortaya çıkaracak nitelikte ve birbirinden güzel fotoğraflar olmuş.

Kente sahip çıkan yarışma

Jüri üyeleri adına söz alan Foto Muhabiri ve Fotoğraf Sanatçısı Ali Öz, "Bu güzel çalışmaya ev sahipliği yaptığı için Konak Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir çalışma oldu ve sonuçlardan herkesin memnun olduğunu düşünüyorum. Jüri olarak birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandık. Ödül alan ve yarışmaya katılan tüm yarışmacıları kutluyoruz " dedi.

Konak'ta Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda birinci olarak seçilen fotoğrafın sahibi Alaattin Kanlıoğlu da Konak Belediyesi'nin kente sahip çıkan ve kentin değerlerini koruyan bir yarışma düzenlemesinin önemini vurgulayarak, "Konak Belediyesi'nin böyle bir yarışma düzenlemesini çok güzel ve anlamlı buluyorum. Çünkü bu fotoğraflar, sizin zamanınızdan, sizden sonraya kalacak Konak görüntüleri olacak. Umarım diğer belediyelere de örnek olur" dedi.

Online sergilenecek

Açış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada ilk üçe giren, Jüri Özel Ödülü ve mansiyon ödüllerini kazanan fotoğraf sanatçıları, ödüllerini Konak Belediye Başkanı'nın elinden aldı. "Konak'ta Yaşam" Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler Konak Belediyesi resmi web sitesi www.konak.bel.trziyaret edilerek görülebilecek.

Konak'ta Yaşam ın ödülleri sahiplerini buldu

Konak Belediyesi, Basmane, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Konak'ta Yaşam'ın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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