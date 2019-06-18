Son Dakika Haberleri: Konak'ta yaz spor okullarına kayıtlar başladı
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Konak'ta yaz spor okullarına kayıtlar başladı

1 saat önce

Konak Belediyesi spor okulları kurslarına, yaz döneminde de hız kesmeden devam ediyor.

Konak'ta yaz spor okullarına kayıtlar başladı, System.String[]
Konak Belediyesi spor okulları kurslarına, yaz döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan; futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve jimnastik kurslarına kayıtlar başladı. Hafta içi her gün sabah saat 08.30'da başlayan kurslar, Konak Belediyesi'nin spor tesislerinde ücretsiz olarak veriliyor.

Sporun ve sporcuya destek olan Konak Belediyesi'nin açtığı Yaz Spor Okulları, belediyenin; İsmet Paşa, Gültepe, Güneşli, Toros, Zafertepe'de Tarık Gencay, Halkapınar ve Levent Spor Tesislerinde devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen kurslara 7-14 yaş arasında yaklaşık 800 öğrenci kayıt yaptırdı. Okulların kapanmasıyla birlikte, yaz tatiline giren çocuklar yaz aylarında da spor yapma imkanı bulacağı, kurslara kayıtların devam ettiğini dile getirildi. Kayıtların spor merkezlerinde yaptırılabileceği kaydedildi.

Ayrıca Konaklı kadınlar da yaz boyu sağlıklı yaşam için; aerobik, step ve plates kursları sayesinde formda kalmaya devam edecek. Kış aylarında da büyük ilgi gören kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde verilirken, 13 ayrı spor merkezinde düzenlenen kurslar sayesinde kadınlar hem daha sağlıklı yaşıyor hem de güne zinde başlıyor. Kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların ise 0232 482 1039 numaralı telefonu arayarak Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden kurslar hakkında daha ayrıntılı bilgi alabileceği açıklandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
basketbol, Futbol, Konak Belediyesi, Spor
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