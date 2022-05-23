Konak'ta yetenek mesleğe Meslek kazanca dönüşüyor

Sertifikalarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan alan mezunların tamamına yakını iş sahibi oldu. Batur, Konak Belediyesi'nin kurslarında ellerine mesleklerini alan tüm kadınlarla gurur duyduklarını ve azim, kararlılık ve özgüvenleriyle Türkiye'ye örnek olduklarını söyleyerek tebrik etti.

Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bu yıl ilk kez düzenlediği Güzellik Uzmanlığı ve Estetisyenlik Kursunun mezunları sertifikalarını aldı. Usta Öğretici Pınar Özdemir'le birlikte kasım ayından bu yana cilt bakımı ve temel makyaj, kalıcı makyaj ve protez tırnak gibi alanlarda eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin mezuniyet ve sertifika töreni Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un katılımıyla gerçekleşti. Mezun olan kursiyerlere iş yeri açabilmeleri, Güzellik Uzmanlığı ve Estetisyenlik alanında mesleklerini icra edebilmelerinde anahtar olacak sertifikalarını veren Başkan Batur, eğitmen Pınar Özdemir'e de emeklerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Mezunların tamamına yakını işbaşı yaptı

Kültür merkezinde açılan ilk meslek kursunun mezunları, aynı zamanda bir rekora da imza atmış oldu. Kursa katılanların bir kısmı sertifikalarını alır almaz Güzellik salonlarında işe yerleşirken, aralarında kendi işyerini açarak kendi istihdamını yaratanlar da oldu. Öte yandan kursa katılanlar arasından 30 kişi de aday öğretmen olmaya hak kazanandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Eğitmen Özdemir ile kursa katılan tüm kadınları tebrik ederek, "Kurslarımızdan mezun olup ellerine mesleklerini alan tüm Konaklı kadınlarla gurur duyuyoruz. Onların azim, kararlılık ve özgüvenleri Türkiye'ye örnek oluyor" dedi.

Kadınlar birbirinin kurdu değil yurdu oldu

Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Kültür Merkezi'nde Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açtığı Güzellik Uzmanlığı ve Estetisyenlik Kursunun usta öğreticisi Pınar Özdemir, kursiyerlerle birebir ilgilenerek yol haritası çıkardıklarını, mezuniyet dereceleri yetmeyenleri açık öğretime yönlendirerek eğitimlerini tamamlamaları sağladıklarını dile getirdi. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde açılan ilk meslek kursunun öğreticisi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özdemir, burada kadınların hayata ve birbirlerine tutunduklarını, meslek sahibi olurken bir yandan da sarsılmaz arkadaşlıklar kurduklarını belirti ve şunları söyledi:

"Burada kursa başlayan öğrencilerimiz için bir yol haritası hazırlıyoruz. En az lise mezunu olmak şartı var. Eğer kursa başlamak isteyen kişi lise mezunu değilse onu Halk Eğitim'in açık öğretimine yönlendiriyoruz. Mezun olduktan sonra kurslara katılıp sertifikalarını alabiliyorlar. Öğrencilerimizi mezun olduğunda mutlaka bir işe yerleştiriyoruz. Kasımda başlayan kursumuz mezunlarını verdi. 30'a yakın öğretmen adayı çıktı. Çoğu çalışma hayatına girdi, iş sahibi oldu. Bazıları dükkanlarını açtı. Burada çok fazla başarı öyküsü yazıldı. İşinden ayrılan, eşinden ayrılan, hayata sıfırdan başlayan, küllerinden yeniden doğan kadınlar bizim kursumuzda bir araya geldiler. Hayatlarında depremler yaşamış, yeniden başlamak zorunda kalmış kadınlar için meslek kursları çok önemli. Çünkü buradan mezun olduklarında onlar, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar oluyorlar. Özgüvenleri oluşuyor. Birbirileriyle de müthiş bir arkadaşlık ve bağ kurup, kadın kadının kurdu değil yurdu olma halini yaşıyorlar."