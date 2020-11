Konak'tan diyabetle mücadeleye tam destek - Son Dakika

Çağın hastalığı diyabetle mücadeleye büyük önem veren Konak Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Diyabetin bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldığını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu gidişata bir dur demeliyiz" diye konuştu.

Konak Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü, Ege Diyabetliler Derneği ve Diyabetle Yaşam Derneği İzmir Şubesiyle birlikte, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Pandemi döneminin maske ve mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. "Diyabet ve Sağlık" temasıyla düzenlenen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar, Diyabetle Yaşam Derneği İzmir Şube Başkanı İlker Saçbüken'in yanı sıra Konak Belediyesi Meclisi üyeleri Barış Özgen, Nesrin İlkutlav, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Dünya genelinde hızla yayılan hastalığa yönelik farkındalığı ve bilinci artırmak için "Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa" sloganıyla düzenlenen etkinlik, kısa film gösterimleriyle başladı.

Diyabet hemşiresi fark oluşturur

Diyabetle yaşama dikkat çeken filmlerin ilki, Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar'ın gerçek yaşam öyküsü oldu. 12 yaşında diyabet hastası olan Bakkallar, diyabetle 31 yıldır süren mücadelesini, "Mavi Gölgem" isimli filmde anlattı. Daha sonra Konak Belediyesinin hazırladığı ve Başkan Batur'un da yer aldığı film gösterildi. Filmin ardından sahneye çıkan Gamze Bakkallar, her yıl Dünya Diyabet Günü için diyabet ile ilgili bir konuya odaklanan Uluslararası Diyabet Federasyonunun bu yıl "Diyabet ve Hemşire" temasını seçtiğini söyledi. Derneğin diyabet eğitim hemşiresi Mine Uymaz'ı da sahneye davet eden Bakkallar, Mine hemşireye dernek adına teşekkür etti. Bakkallar'dan sonra söz alan Diyabetle Yaşam Derneği İzmir Şube Başkanı İlker Saçbüken diyabetle geçen yıllarını ve kendi mücadelesini anlattı, diyabetli bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunlara da dikkat çekti.

Mavi halkanın anlamı: Umut ve dayanışma

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise konuşmasına Dünya Diyabet Günü'nün simgesinin mavi halka olduğunu vurgulayarak başladı. Mavi rengin sağlıklı bir yaşam umudunu, halkanın ise hastalığa karşı kurulan küresel dayanışmayı temsil etiğini vurgulayan Batur, "Bugün bu umuda, neredeyse bir bulaşıcı hastalık gibi yayılan bu hastalığa karşı birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun tahminlerine göre, dünyada 20 yıl sonra 642 milyon kişinin diyabetli olacağına dikkat çeken Batur, "Yani bu, 2040 yılında her 10 yetişkinden biri diyabetli olacak demek. Ülkemizde de görülme sıklığı giderek artan diyabet, yetişkinlere ve çocuklara yönelik tehdidini her geçen gün büyütüyor" sözlerine yer verdi.

"Bu gidişata dur demeliyiz"

Diyabetin çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklarından biri haline geldiğine işaret eden Batur, şöyle konuştu: "Bu gidişata hep birlikte dur demeliyiz. Diyabeti önlemenin ilk yolu da onu kontrol altına almak. Konak Belediyesi olarak halkımızı bilinçlendirmek, toplumda bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaya hazırız. Rehberliğe ihtiyacı olan anne babalarımızın da yanında olmak isteriz. Başta çocuklarımız olmak üzere halkımızı diyabetten korumalıyız."

Batur'a destek rozeti

Etkinlik, Endokrin ve Metobolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Demir, Diyetisyen Esra Akcan ile Spor Eğitmeni Oğulcan Damar'ın konuşmacı olarak katıldıkları, "Diyabetle Yaşam" paneliyle devam etti. Panelin ardından Bornova Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (BORDER) halkoyunları gösterisi yapıldı. Etkinliğin sonunda Başkan Abdül Batur'a, hastalıkla mücadeleye verdiği destekten ötürü Ege Diyabetliler Derneğinin rozeti takıldı.

İnsülini bulan Banting'in anısına

"Dünya Diyabet Günü", 160'tan fazla ülkede, 1 milyarı aşan destekçisiyle en büyük farkındalık etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 1921 yılında insülini bularak, diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Frederick Banting'in doğum yıldönümü anısına, her yıl 14 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenlenerek hastalığa karşı bilinç ve farkındalık düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu, Dünya Diyabet Günü'nün bu yılki temasını "Hemşire ve Diyabet" olarak belirledi. - İZMİR