Konak'tan Honaz'a kardeş desteği - Son Dakika

Konak Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında aldığı karar üzerine kardeş şehir olduğu Denizli'nin Honaz Belediyesi'ne bir adet yol süpürme aracı, bir adet de elektrikli yol süpürme makinesi hibe etti. Verdiği destekten ötürü Başkan Batur'a teşekkür eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Batur ile seçim çalışmaları sürecinde başlayan kardeşliklerinin hiç kopmadığını ve artarak sürdüğünü söyledi. Kepenek, Başkan Batur'un tecrübesinin kendileri için büyük bir şans ve güven kaynağı olduğunu belirterek, "Sizlere Honaz halkının selamlarını getirdim. Kardeş şehrimiz Konak'tan gelen bu yardım sayesinde ilçemize çok daha iyi hizmet vereceğiz. Desteğiniz bizi çok mutlu etti" dedi.

Batur: Honaz'ın yanındayız

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında ağırlayan ve araçlara ait protokolün imza törenini gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur,karşılıklı imzalarla sağlanan kardeşlik köprüsünün ardından bu tür güzel işbirlikleri ile ilişkilerin daha da güçlendiğini söyledi. Batur, kardeş belediye Honaz'ın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Honaz bizim kardeşimiz, biz de gücümüz elverdiğince kardeşimizin yanında duracağız. Kardeşliğe devam ettiğimiz sürece birlikte pek çok işe imza atacağız, karşılıklı işbirliğimiz sürecek" diye konuştu.