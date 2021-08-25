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Konak'tan iş garantili bir proje daha - Son Dakika

Konak'tan iş garantili bir proje daha

25.08.2021 10:18
Konak'tan iş garantili bir proje daha, System.String[]

Konak Belediyesi ve Pasta Tasarımcıları Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü sayesinde Konaklı kadınların pasta tasarımı ve sunumu kursuna katılacak.

Batur: Kadınlar üretimde yer almalı

Kurs bitiminde sertifikalarını alan kadınlar sektördeki iş fırsatlarını yakalamanın yanı sıra dünyanın her yerinde mesleklerini yapabileceklerini de belgelemiş olacak.

Konak Belediyesi ile Pasta Tasarımcıları Derneği (PASTAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Konak Belediyesi'nin Halil Rıfat Paşa köşkünde faaliyet gösteren Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, PASTAD Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, Konak Kadın Kooperatifi Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Nesrin İlkutlav, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Ali İlgazi, belediye bürokratları ve Kadın Kooperatifi Üyeleri katıldı. Özellikle kadınlara yönelik istihdam sağlayacak ortak projelerin önünü açan protokolün imza töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kadınların üretimde yer alması gerektiğini vurgulayarak,"Kadınlar evde oturmasın, üretime katkısı olsun istiyoruz. Kadın üretirse, ülke kazanır" dedi.

Sel: Tohumu beraber yeşerteceğiz

Kadınların pasta tasarımı ve sunumu alanında mesleki yeterlilik kazanacağı projelerin ilk adımı olan protokolü imzalayan PASTAD Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel, Başkan Batur'a desteği için teşekkür ettiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün, burada Konak Belediyesi ve PASTAD ailesi olarak bir tohum dikiyoruz.Biz PASTAD olarak bu tohumun en canlı, en verimli haliyle hayata gelmesi için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. Dernek olarak görüşmeye geldiğimiz ilk günden beri bize güler yüz ve nezaketle yaklaşan Konak Belediyesi ekibiyle bu tohumun yeşermemesi mümkün olamaz. Bize bu imkânı sağladığı için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a çok teşekkür ediyoruz."

Batur: Konak Belediyesi her zaman yanınızda

Özellikle kadınları destekleyen; çocuk, genç ve engelli bireylerin gelişimine yönelik sivil toplum örgütleriyle işbirliğine her zaman hazır olduklarını dile getiren Başkan Batur, birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı. Sivil toplum ile omuz omuza projeler geliştirmeye ve Konak halkına yansıyan işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Batur, PASTAD ile gerçekleştirilecek projede emeği geçenlere teşekkür etti ve şöyle konuştu:

"Sivil inisiyatifle bu tür sosyal projelerin hayata geçirilmesi çok önemli. Özellikle kadınların üretime katılabilecekleri Kadın Kooperatifimiz de oluşturduk. Daha önce İzmir İş Kadınları Derneği'yle birlikte yaptığımız projede olduğu gibi PASTAD ile birlikte de kadınların istihdam garantisi olacak bir proje daha yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kursa katılan kadınlar aldıkları sertifikayla evlerinde üretim yapıp bu işi pazarlayabilecekler. Yine, aldıkları sertifika ile dünyanın her yöresinde mekân açabilecekler. Pastacılıkta tasarımın belli bir noktaya gelmesi önemli. Kadınlarımızın bu anlamda üretken olması ve meslek edinmesi çok önemli. Bunlar çok önemli çalışmalar. Biz kadın evde oturmasın, üretime katkısı olsun, diyoruz. Kadının üretime katılmasına yönelik tüm projelerde Konak Belediyesi yanınızdadır. Derneklere, sivil toplum örgütlerine bunun altını çizerek söylüyoruz. Kadın üretirse ülke kazanır. Bizde pozitif ayrımcılık var. Kadınlar, gençler, çocuklar ve engelli bireyler ile ilgili projeler burada mutlaka karşılık görür. Buraya gelen her proje değerli. Burada bir Anadolu mozaiğiyiz. Devletin kurumlarıyla da sivil toplumla da projeler yapıyoruz. Özellikle sivil inisiyatif ile birlikte yaptığımız projelerin halka yansımasını çok önemsiyoruz."

İstihdamda oda desteği

Konuşmaların ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve PASTAD Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel protokole imza attı. Törene katılan İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen de sektörde özellikle pasta tasarımcılığı alanında yetişmiş eleman açığı olduğunu belirterek, "Proje kapsamında sertifikalıların verilmesinin ardından bizler de oda olarak istihdam sağlamada yanınızdayız" dedi.

Konak'tan iş garantili bir proje daha

Konak Belediyesi, Abdül Batur, İzmir, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak'tan iş garantili bir proje daha - Son Dakika


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