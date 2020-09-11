Konak'tan kısırlaştırma rekoru - Son Dakika

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir ayda 600 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirirken 224 kısırlaştırma operasyonu ile de bir rekora imza attı.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanındaki sokak hayvanlarının rutin bakımlarının yanı sıra acil müdahalelerini de gerçekleştirmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönemde mama ve su desteği ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Konak Belediyesi, kısıtlamaların kalkmasının ardından da sıkı bir çalışma ile sokaktaki canların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Özellikle yaz döneminde köpeklerle ilgili gelen ihbarların artmasının ardından sokak köpeklerine yönelik yapılan tedavi ve operasyonlarda bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşıldı. Hayvanların daha sağlıklı ve uzun yaşamaları amacıyla yapılan kısırlaştırma operasyonunda ise önceki ayların rakamları ikiye katlandı. Ayda ortalama 100 kısırlaştırma operasyonu yapılan Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde geçtiğimiz ay 117 köpek ve 107 kedi olmak üzere toplam 224 kısırlaştırma yapıldı.

Öte yandan, merkeze gelen yaklaşık 600 can dostun parazit tedavisi, kuduz aşısı, diğer bakım ve tedavileri de özenle gerçekleştirildi.

Hayvanseverler ve belediye omuz omuza

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, veteriner hizmetlerinde başarının sırrının deneyimli veteriner ve bakım ekibinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde hareket etmek olduğunu vurguladı. İlçedeki sokak köpeklerinin yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik artış gösteren faaliyetin de yine sivil toplum ve belediye işbirliğinde gerçekleştiğini dile getiren Başkan Batur, "Son dönemde, vatandaşlardan ve hayvan dostu derneklerden gelen talepler ile gözlemlerimiz doğrultusunda sokak köpeklerinin kısırlaştırılmasına öncelik verdik. Araba altında kalan, annesini kaybeden, bir yerlerde sıkışıp can veren yavru köpek ihbarları insanın yüreğini sızlatıyor. Sokaktaki canların daha sağlıklı ve uzun yaşayabilmeleri için kısırlaştırma operasyonlarına ağırlık verdik. Bu noktada her zaman bize destek olan, mesai arkadaşlarımız gibi gördüğümüz hayvan dostu sivil toplum kuruluşlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

"Tıbbi ekipman yenilendi"

Sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yapılmasına dikkat ettiklerini ve kullanılan cihazların bakım ve yenilemesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sokakta yaşayan hayvanlar hem bizim can dostlarımız hem de şehrimizin sakinleri. Onların sağlıklı yaşamasında kendimizi sadece yasal olarak değil vicdani olarak da sorumlu görüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerini ve aşılarını düzenli olarak yapıyor. Yakın zamanda Hayvan Sağlığı Merkezimizdeki tıbbi ekipmanı da yeniledik. Daha yeni daha teknolojik cihazlar ile bakım ve operasyonları gerçekleştiriyoruz." - İZMİR