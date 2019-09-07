Konak'tan okullara temizlik harekatı

Yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler okulları ile buluşmak için büyük heyecan yaşarken, Konak Belediyesi bu heyecanın buluşma noktası olan okullar için bir temizlik harekatı başlattı. Temizlik ekipleri, Konak sınırları içindeki okul binalarında ve bahçelerinde temizlik yaparak eğitim yuvalarını pırıl pırıl hale getirdi.



Konak ilçe sınırları içinde bulunan 115 okula, çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesi adına belediyenin Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri temizlik harekatı başlattı. Ekipler, 51 okulun bahçesini temizlerken, 23 okulu da baştan aşağı yıkayarak tertemiz hale getirdi.



İlçenin farklı bölgelerinde yer alan ihtiyaç sahibi 51 okulun sınıfları, koridorları, tuvaletleri yıkanarak hijyenik hale getirildi. 23 okulun da yaz boyunca bakımsız kalan ve kirlenen bahçeleri dip bucak temizlenip tazyikli sularla yıkandı. Görevlerini titizlikle yerine getiren ekipler, ilk ders zilinin çalmasına kısa bir süre kala öğrencilere tertemiz okullar bıraktı.



"En değerlilerimiz, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımız için ne yapsak az" Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Onlar okuyacak, onlar öğrenecek ve onlar ülkemizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklar. Bizler çocuklarımıza iyi bir rehber olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve iyi koşullarda eğitim almaları için biz gerekli desteği her zaman vereceğiz. Yeni eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ve ışığından ayrılmayan çağdaş nesiller bizi başarılı bir geleceğe taşıyacaktır. Yolunuz Atatürk'ün yolu olsun" şeklinde konuştu. - İZMİR