Konak-Tecde arasındaki alternatif çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Konak ve Tecde arasında bağlantı olan ve alternatif yol güzergâhı olarak trafiği rahatlatmak için asfaltlama çalışmalarının yapıldığı yolda Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 2.5 km'lik yolda bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yapan ekipler yolun uzun yıllardır yapılmayan asfaltını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Konak-Tecde arasındaki alternatif yolda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Kanalboyu denilen yolun bir tarafı Tecde Mahallesi diğer bir tarafı da Banazı giriş köprüsü üzerinde. Çalışmalarımızla birlikte yolumuz tarihinde ilk defa asfaltlandı. Tecde ve Konak arasında alternatif olarak kullanılan yolumuzda 2.5 km asfalt çalışmasını tamamladık" dedi.

Tecde ve Banazı arasında geçişin mümkün olmadığı yolda çalışmalar yapan ve hizmete sunan ekiplere teşekkür eden Su Mahallesi Muhtarı Özkan Koca, yolun uygun hale gelmesinde emeği olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Uçak ise yollarının uzun yıllardır asfalt görmediğini, Tecde, Banazı ve Aşağıbağlar mahallelerinin bağlantı yolunun Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sayesinde asfaltlandığını ve vatandaşların bu sayede rahat ettiğini söyledi.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit'de "Kullanılmayan bir yol var mı denilirse var. Asfaltlanan yolumuz mevcut açılmış ancak kullanılamayan bir yolumuzdu. Bu durum gerçekten çok üzücüydü. Bu konuyu başkanımıza Tecde ile Konak arasındaki yolun asfaltının yapılması halinde vatandaşlar tarafından kullanacağını ilettiğimizde yolumuz gerçekten kısa bir süre içerisinde yapıldı. Kullanılmayan yolumuz aktif hale getirilerek hizmete sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Alternatif yollarının aktif hale gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

Yollarının asfaltlanmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak, "2019 yerel seçimleri sonrasında Selahattin Başkanımız Konak'a gelerek bizleri ziyaret etti. Başkanımıza sorunlarımızın çok olduğunu söylediğimizde kendisi inşallah sorunları birlikte çözeceğiz demişti. Asfaltlanan yolumuz atıl durumda ve topraktı. Selahattin Başkanımıza yol ile ilgili durumu anlattık. Başkanımızdan Allah razı olsun şuanda insanlarımız çok rahat bir şekilde yolu kullanıyor. Bizim hayal edemediğimiz işleri Selahattin Başkanımız gerçekleştiriyor. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, "Yıllardır asfalt olmayan DSİ'nin kanal yolu diyebileceğimiz Tecde, Konak ve Aşağıbağlar mahallelerini birbirine bağlayan ikinci bir yolun çok güzel standartlarda, sıcak asfaltla kaplanmış halini görüyoruz. İnşallah hemşerilerimiz yoldan güzel bir şekilde istifade edecekler" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın her yerinde çalışmaların olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Tecde Banazı arasında şimdiye kadar kullanılmayan yolun açılarak asfaltlandığını ve trafikteki akışkanlığın sağlanması açısından hem can emniyeti açısından hem de tasarruf ve trafik güvenliği emniyeti açısından da önemli bir yol olmuş. Malatya'nın her noktasında Büyükşehir Belediyemizin kanalizasyon, yol ve asfalt, üst yapı, çevre düzenlemesi gibi muhakkak bir çalışması var. Yoldaki çalışmaları gerçekleştiren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza ve ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yolumuzun Banazı ve Tecde başta olmak üzere yolu kullanan bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.