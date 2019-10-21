Son Dakika Haberleri: Konak Tüneli'nde tepki çeken halay
Son Dakika Güncel Konak Tüneli'nde tepki çeken halay

Konak Tüneli'nde tepki çeken halay

1 saat önce

İZMİR'de, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti.

Konak Tüneli'nde tepki çeken halay, System.String[]

İZMİR'de, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Konak Tüneli'nden geçen bir düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu. Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti.

Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip, yollarına devam etti.

Tünelden geçmek isteyen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.


Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:33 Kaynak: DHA
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