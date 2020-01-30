Konak Tüneli'nin sorumluluğu büyükşehir belediyesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konak Tüneli'nin sorumluluğu büyükşehir belediyesinde - Son Dakika

Konak Tüneli'nin sorumluluğu büyükşehir belediyesinde

7 saat önce

Konak Tünelini, okulların açık olduğu dönemde ayda ortalama 1 milyon 200 bin motorlu taşıtın kullandığı ifade edilirken, tünelin sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğünden İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Konak Tüneli'nin sorumluluğu büyükşehir belediyesinde, System.String[]

Konak Tünelini, okulların açık olduğu dönemde ayda ortalama 1 milyon 200 bin motorlu taşıtın kullandığı ifade edilirken, tünelin sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğünden İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildi.


Konak Meydanı ile Yeşildere Caddesi'ni birbirine bağlayan Konak Karayolu Tünelinin işletmesi ve bakım sorumluluğu, Karayolları Genel Müdürlüğünden İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildiği açıklandı. Bin 674 metre uzunluğundaki tünel, gidiş ve geliş olmak üzere iki tüpten oluşurken, tüneli okulların açık olduğu dönemde ayda ortalama 1 milyon 200 bin, tatil dönemlerinde ise 900 bin motorlu taşıtın kullandığı ifade edildi.


Tünelin sorumluluğunu 1 Ocak 2020 itibariyle devralan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde Konak Tüneli İşletme Şefliği oluşturuldu. Tünel şefi yönetimindeki 20 kişilik birimde; elektrik-elektronik mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik tekniker ve teknisyenleri, ofis çalışanları ile acil durum personellerinin görev aldığı kaydedildi.


Konak Tüneli İşletme Şefliğinin görevleri neler?


Tünel Şefliği, 7 gün 24 saat hizmet veriyor ve ekip vardiya sistemiyle çalışıyor. Kontrol merkezi trafiği sürekli takip ediyor. Elektrik, elektronik ve mekanik sistemlerin düzenli bakımı yapılıyor. Olası arızalara anında müdahale ediliyor. Bunların yanı sıra şefliğin sorumlulukları arasında acil durumlarda trafiğin kesilmesi, şerit kapatılması, çeşitli acil durum senaryolarına hazırlık da bulunuyor. Uyarı işaretlerinin, yangın dolaplarının, kaldırımların, iki tüp arasındaki geçişin ve acil durum butonlarının kontrolü, güvenliği ve temizliği de şefliğin görevleri arasında yer alıyor.


İZUM Şube Müdürlüğünde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları da, bu konuda önlem alarak personele destek oluyor. Uzmanlar, personele iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitimler de veriyor.


Tünel işletmesinin sorunsuz şekilde yürütüldüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, "Mevcut birimlerimiz azami dikkatle çalışıyor. Daha güvenli trafik akışı için Tünel Yazılım Birimi oluşturmayı da planlıyoruz. Bu birim, gerek tünel içinde, gerek işletme tesislerindeki tüm yazılım ve donanımın sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütecek" dedi.


Konak Karayolu Tüneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilmiş ve 24 Mayıs 2015'te hizmete açılmıştı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı
Deprem sonrası 79 milyon 600 bin TL yardım toplandı İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi Olası İzmir depremi için korkutan rapor: Can kaybı 30 bini bulacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak Tüneli'nin sorumluluğu büyükşehir belediyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]