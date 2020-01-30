Konak Tüneli'nin sorumluluğu büyükşehir belediyesinde - Son Dakika

Konak Tünelini, okulların açık olduğu dönemde ayda ortalama 1 milyon 200 bin motorlu taşıtın kullandığı ifade edilirken, tünelin sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğünden İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildi.



Konak Meydanı ile Yeşildere Caddesi'ni birbirine bağlayan Konak Karayolu Tünelinin işletmesi ve bakım sorumluluğu, Karayolları Genel Müdürlüğünden İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildiği açıklandı. Bin 674 metre uzunluğundaki tünel, gidiş ve geliş olmak üzere iki tüpten oluşurken, tüneli okulların açık olduğu dönemde ayda ortalama 1 milyon 200 bin, tatil dönemlerinde ise 900 bin motorlu taşıtın kullandığı ifade edildi.



Tünelin sorumluluğunu 1 Ocak 2020 itibariyle devralan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde Konak Tüneli İşletme Şefliği oluşturuldu. Tünel şefi yönetimindeki 20 kişilik birimde; elektrik-elektronik mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik tekniker ve teknisyenleri, ofis çalışanları ile acil durum personellerinin görev aldığı kaydedildi.



Konak Tüneli İşletme Şefliğinin görevleri neler?



Tünel Şefliği, 7 gün 24 saat hizmet veriyor ve ekip vardiya sistemiyle çalışıyor. Kontrol merkezi trafiği sürekli takip ediyor. Elektrik, elektronik ve mekanik sistemlerin düzenli bakımı yapılıyor. Olası arızalara anında müdahale ediliyor. Bunların yanı sıra şefliğin sorumlulukları arasında acil durumlarda trafiğin kesilmesi, şerit kapatılması, çeşitli acil durum senaryolarına hazırlık da bulunuyor. Uyarı işaretlerinin, yangın dolaplarının, kaldırımların, iki tüp arasındaki geçişin ve acil durum butonlarının kontrolü, güvenliği ve temizliği de şefliğin görevleri arasında yer alıyor.



İZUM Şube Müdürlüğünde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları da, bu konuda önlem alarak personele destek oluyor. Uzmanlar, personele iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitimler de veriyor.



Tünel işletmesinin sorunsuz şekilde yürütüldüğünü söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, "Mevcut birimlerimiz azami dikkatle çalışıyor. Daha güvenli trafik akışı için Tünel Yazılım Birimi oluşturmayı da planlıyoruz. Bu birim, gerek tünel içinde, gerek işletme tesislerindeki tüm yazılım ve donanımın sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütecek" dedi.



Konak Karayolu Tüneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilmiş ve 24 Mayıs 2015'te hizmete açılmıştı. - İZMİR