Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül - Son Dakika

Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül

26.11.2020 12:01
Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül, System.String[]

İzmir'de, Konak Belediyesi ve Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği iş birliği arasında yürütülen ve tarihi İstiklal Okulunu yeniden şehre kazandıracak "Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi" projesi, Sürdürülebilir İş Ödüllerinde "iş birliği" ödülünü kazandı.

İzmir'de, Konak Belediyesi ve Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği iş birliği arasında yürütülen ve tarihi İstiklal Okulunu yeniden şehre kazandıracak "Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi" projesi, Sürdürülebilir İş Ödüllerinde "iş birliği" ödülünü kazandı. Bayraklı Belediyesi de, TV BEK projesiyle 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' alanında ödüle layık görüldü.

Konak Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu 7.'si düzenlenen Türkiye'nin önemli firmalarının ve belediyelerin katıldığı Sürdürülebilir İş Ödüllerinde İzmir'e gurur yaşattı. İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği iş birliği ile yürütülen "Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi" projesi, iş birliği ödülüne layık görüldü.

Pandemi şartları nedeniyle online düzenlenen ödül törenine bağlanan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta 3 bin 500'e yakın tescilli bina olduğunu ve tarihi ayağa kaldıracak projeler ile bu projeleri hayata geçirecek iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı. Başkan Batur, "Belediye olarak hem kendi olanaklarımızla hem de sivil inisiyatif ve sivil toplum örgütleri ile restorasyon çalışmaları yürütüp kentin önemli değeri olan Kemeraltı, Agora ve Kadifekale arasındaki altın üçgenin ayağa kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar arasında Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak hayata geçecek İstiklal Okulu binası, 1900'lü yılların başında inşa edilmiş, kentin çok önemli ve değerli yapılarından bir tanesi" diye konuştu.

Başkan Abdül Batur, Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezinin hem İstiklal İlkokulunun tarihi binasını ayağa kaldıracağını hem de bölgedeki çocuk ve gençlerin eğitim, bilim ve sosyal alanlarda gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Sivil inisiyatif ile ortak çalışmalara da devam ederek örnek olacaklarını belirten Başkan Batur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu önemli tarihi değeri ayağa kaldırmak için İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile beraber çok güzel bir çalışma yaptık. İş birliği içerisinde, ortak akıl çerçevesinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi oldu. İzmir Kalkınma Ajansına da yaptığı maddi katkılar için teşekkür etmek istiyorum. Sadece tarihi konular değil, özellikle sivil inisiyatifle, kadın dernekleri, Roman dernekleri ve diğer sivil inisiyatifler ve dezavantajlı gruplarla bir araya gelerek proje geliştiriyoruz."

Pandeminin yanı sıra yaşanan deprem felaketiyle de zor günler geçiren İzmir'in Sürdürülebilir İş Ödüllerinde yer alarak moral buluğunu dile getiren Başkan Batur, "Bu ödül bize büyük moral verdi. Pandemi süreci devam ederken İzmir'de yaşanan depremden sonra bugün aldığımız bu ödül bizim için ayrı bir onur ve moral oldu. Paydaşlarımıza; İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile İzmir Kalkınma Ajansına ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAYSEM, TVBEK ile ödül aldı

2009 yılından bu yana iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla, bu yıl yedincisi düzenlenen 'Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020'de Bayraklı Belediyesi BAYSEM ile dikkatleri üzerine çekti. Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında sürdürülebilir iş ödülleri yarışmasında ödüle layık görüldü.

İnternet üzerinden düzenlenen ödül törenine katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Değerli BAYSEM çalışanlarımıza, öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Nitelikli bir eğitim kurumu olan BAYSEM, Türkiye'de online eğitime ilk geçen kurumlardan biri oldu. Pandemi sürecinde de interneti, bilgisayarı ve tableti olmayan öğrencilerimize ulaşmak için geliştirilen TV BEK projemizle organizasyonda yer aldık. Gönüllü öğretmenlerimiz ve TV 35 aracılığıyla Türkiye'nin tamamında dezavantajlı çocuklarımıza ulaşarak, televizyon üzerinden eğitimler veren, EBA gibi bir programla katıldık. Bizi ödüle layık gören herkese şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül
Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül
Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül
Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül
Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül

Konak Belediyesi, Bayraklı, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi Arjantin Lig Kupası'na, hayatını kaybeden Maradona'nın ismi verildi İstanbul için dikkat çeken koronavirüs araştırması: 10 kişiden yalnızca 3'ü kısıtlama istiyor Bakan Koca'nın alarma veren iller arasında gösterdiği Edirne'de sık sık anons yapılıyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı
Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak         
12:03
Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu         
11:34
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı         
11:11
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor         
10:38
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı Genç kadını çalıştığı yerde öldürüp, intihara kalkıştı         
10:12
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak         
09:55
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını önlüyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 12:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konak ve Bayraklı Belediyesine ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei