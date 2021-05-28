Konak ve Prizren, AB projelerinde birlikte çalışacak - Son Dakika

Konak ve Prizren, AB projelerinde birlikte çalışacak

28.05.2021 09:20
Konak ve Prizren, AB projelerinde birlikte çalışacak, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka'nın attığı imzalar ile iki şehir arasındaki işbirliği güçlendi; AB hibe destekli projelerde birlikte çalışmak için düğmeye basıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın Kosovada'ki kardeş şehri Prizren'in Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. İki şehir arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve kardeş şehirlerin çalışmalarını paylaşmak için bir araya gelen iki başkan, "İyi Niyet Mektubu"na da imza attı. İmzalanan"İyi Niyet Mektubu" ile Avrupa Birliği hibe destekli programlarına iki belediyenin işbirliğinde proje çalışmaları hazırlanması için önemli bir adım atıldı. Konak Belediyesi Meclis üyesi ve İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler'in de katıldığı imza töreninde konuşan Başkan Batur, "Kardeş şehirlerimizi önemsiyor ve birlikte projeler üretmekten, karşılıklı olarak kentlerimizin sosyal, kültürel yapısını tanıtan ve zenginleştiren işbirliklerini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Konak'ın uluslararası ilk kardeş şehri olan Prizren'in bizdeki yeri ayrı. Bundan sonra da özellikle AB'ye yönelik projelerde olmak üzere, işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka da beraber üretilecek proje ve yapılacak çalışmalar için heyecan duyduklarını ifade ederek, "Kardeş şehrimiz Konak'ta bulunmaktan, iki üretken belediye olarak ortak projeler yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

İklim elçileri geliyor

Birçok alanda ortak proje çalışmaları gerçekleştirecek olan Konak Belediyesi ve Prizren Belediyesi, İklim değişikliğine dikkat çekmek ve sürdürülebilir kentler için de İklim Elçileri yetiştirecek. Proje kapsamında 15-25 yaş arası gençlere ekolojik okur yazarlık başta olmak üzere çevre, iklim ve iklim değişikliği üzerine eğitimler verilecek. İklim Elçisi olarak projeyi tamamlayan gençler oluşturulan network ile çalışmayı yaygınlaştırarak iklim değişikliğine dikkat çekecek.

Çınarlı Bilim Merkezi örnek olacak

İki belediyenin karşılıklı olarak projelerini aktardığı buluşmada, Konak Belediyesi'nin iki yılının anlatıldığı bir kısa film de gösterildi. Özellikle Çınarlı Bilim Merkezi hakkında Başkan Batur'a sorular yönelten Haskuka, benzer bir çalışmayı şehirlerinde yapmak istediklerini dile getirdi. Öte yandan Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ve beraberindeki heyet, Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Roman Kültür Merkezi, Konak Gençlik Destek Merkezi ve Çınarlı Bilim Merkezine de inceleme gezisinde bulundu.

Konak ve Prizren, AB projelerinde birlikte çalışacak

Konak Belediyesi, Avrupa Birliği, Makedonya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Konak ve Prizren, AB projelerinde birlikte çalışacak - Son Dakika


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