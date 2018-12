Konak Yeni Yıla Işıl Işıl Giriyor

Konak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da kent merkezindeki cadde, sokak, belediye binaları ve parkları rengarenk ışıklarla donattı.

Konak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da kent merkezindeki cadde, sokak, belediye binaları ve parkları rengarenk ışıklarla donattı.



İzmir'in kalbi Konak'ta her yeni yıl öncesi başlatılan ışıklandırma çalışmaları bu yıl da büyük beğeni topladı. 2019'un daha aydınlık ve umut dolu geçmesi dilekleriyle ilçenin farklı noktalarındaki sokak, park ve binalar yılbaşına özgü ışıklı süslerle donatıldı. Aydınlatmalarda çeşitli direk motifleri, ışıklı taklar ve ışıklı garland süslemeler kullanıldı. Rengarenk aydınlatmalarla donatılan bina, cadde, sokak ve parklar gece ışıl ışıl oluyor. Yeni yıl coşkusunun yaşatıldığı sokak aydınlatmalarında yılbaşına özgü yıldız ve melek figürleri ile kar ve su şelalelerinin dikkat çektiği ışıklı süslemeler vatandaşların ilgi odağı oldu. Havanın kararmasıyla sokakları rengarenk ve ışıl ışıl yapan aydınlatmalar caddelerde yürüyenlerin akınına uğradı. Işıklandırmaların önünde toplananlar bol bol fotoğraf çektirerek yılbaşı coşkusuna ortak oldu.



Hasta çocuklara moral olsun diye



Bu yıl ki yeni yıl aydınlatmalarında anlamlı bir çalışmaya da imza atan Konak Belediyesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hemen karşısındaki büyük çam ağacını hasta çocuklara moral olması için ışıklandırdı. Tedavi olmak için hastaneye gelen minik hastalar akşam yattıkları odadan dışarı baktıklarında rengarenk ışıklarla donatılmış çam ağacını görebiliyor. Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfının isteği üzerine Konak Belediyesince yılbaşına özgü aydınlatılan ağaç minik hastalara moral oluyor.



Işıklar altında kutlama



Her yeni yılda olduğu gibi bu yeni yıl da ışıklandırmaların yoğunlukta olduğu nokta kentin merkezi olan Alsancak oldu. Başta her gün yüz binlerce İzmirlinin gelip geçtiği Kıbrıs Şehitleri Caddesi olmak üzere Dominik Caddesi, Ümran Baradan ve Meksika Sokağı ile Sevgi Yolu yeni yıl temalı süsler ve ışıklarla baştan sona donatıldı. Dominik Caddesinin Plevne Bulvarı ile kesiştiği noktalarda da dekoratif ışıklar kullanıldı. Güzelyalı semtindeki Fuat Göztepe Parkı ve Kılıçreis Parkı da ışıklarla rengarenk süslendi.



Hizmet binaları ışıl ışıl



Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da Konak Belediyesinin Basmane'deki iki hizmet binası ile Türkan Saylan, Selahattin Akçiçek, Güzelyalı Kültür Merkezleri yeni yıl ışıklarıyla süslendi. Aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl olan binalar yılbaşına özgü figürlerle boydan boya süslendi. Havanın kararmasıyla yakılan ışıklandırmalar ile belediye hizmet binaları ve kültür merkezleri yeni yıla girmeye hazırlanan İzmirlileri ışıl ışıl karşılıyor. Konak Belediyesi yeni yıl süslemelerde tasarrufu ön planda tuttu. Düşük enerji tüketimi, uzun ömürlülüğü ve sağlamlığıyla öne çıkan led aydınlatma sistemi kullanılarak harcanan elektrik giderini de minimum düzeyde tuttu. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İzmir'in Statları Yükseliyor

Mustafa Sarıgül'den Yeni Yıl Mesajı, "Şişli'nin Işıklarını Yeniden Yakacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu

Yılbaşı Çiçek Üreticilerine Yaradı