Konakladığı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Konakladığı otel odasında ölü bulundu

08.05.2022 16:02
Konakladığı otel odasında ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 55 yaşındaki şahıs, konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 55 yaşındaki şahıs, konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre haber alamadıkları 55 yaşındaki Ufuk Urhan'ın kaldığı odaya girdiklerinde Urhan'ı hareketsiz şekilde bulan otel yetkilileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri, Ufuk Urhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Urhan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Ufuk Urhan'ın kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. - SAKARYA

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İstiklal Mahallesi, Serdivan, Sakarya, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konakladığı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


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