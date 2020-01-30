Konakladığı pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konakladığı pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika

Konakladığı pansiyonda ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da 39 yaşındaki adam, konakladığı pansiyonda ölü bulundu.

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Antalya'da 39 yaşındaki adam, konakladığı pansiyonda ölü bulundu.


Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi 461 sokaktaki bir pansiyonda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir süredir pansiyonda kalan Mustafa İlaslan'ın (39) kaldığı odadan gün içinde çıkmaması üzerine şüphelenen pansiyon görevlisi, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Pansiyona gelen sağlık ekipleri, İlaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis odada inceleme yaparken, İlaslan'ın vücudunun herhangi bir yara ve darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.


Uyuşturucu madde kullanımına bağlı öldüğü iddia edilen İlaslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
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