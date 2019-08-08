Son Dakika Haberleri: Konaklama istatistiklerini açıklandı
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Konaklama istatistiklerini açıklandı

24 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı.

Konaklama istatistiklerini açıklandı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Haziran ayında doluluk oranı 64,53 olarak belirlendi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
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