Konaklama istatistiklerini açıklandı
24 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Haziran ayında doluluk oranı 64,53 olarak belirlendi. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
(İHA)
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