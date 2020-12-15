Konaklama sektörü KDV indiriminin devamı ve kira desteğinden memnun - Son Dakika

Konaklama sektörü KDV indiriminin devamı ve kira desteğinden memnun

15.12.2020 12:11
Konaklama sektörü KDV indiriminin devamı ve kira desteğinden memnun, System.String[]

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "KDV indiriminin devam edeceğinin açıklanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "KDV indiriminin devam edeceğinin açıklanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, tahsislere ve kiralara ilişkin yeni destekler de olumlu etki sağlayacaktır. Pandemiden en fazla etkilenen sektör olan turizm, 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır." ifadelerini kullandı.

Eresin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜROB Başkanı Eresin, sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

KDV indiriminin devamının, istedikleri uygulamalar arasında olduğunu ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

"İndirimin devam edeceğinin açıklanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, tahsislere ve kiralara ilişkin yeni destekler de olumlu etki sağlayacaktır. Pandemiden en fazla etkilenen sektör olan turizm, 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır. Ayrıca, sektörümüzün bu süreci atlatabilmesi için halihazırda bu yıl sonuna kadar geçerli olan normalleşme desteğinin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi istihdam uygulamalarının, vergisel uygulamaların ve sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları veya yeni krediye ulaşmaları için oluşturulacak KGF'nin 2021 yılında da devam etmesi bizim için çok önemli destekler olacaktır."

"Diğer taleplerimizin de zamanla karşılanması temel dileğimiz"

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde sürdürdükleri temaslar sonucu TÜROB'un taleplerinin hükümet tarafından önemli oranda dikkate alınarak bazı önemli çözümler sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Eresin, "Diğer taleplerimizin de zamanla karşılanması pandemiden en olumsuz etkilenen sektör olarak temel dileğimiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Otelciler Birliği, Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konaklama sektörü KDV indiriminin devamı ve kira desteğinden memnun - Son Dakika Ekonomi


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