Konaklama sektörü, koronavirüse karşı ekonomik destek bekliyor - Son Dakika

İZMİR Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle konaklama sektörünün olumsuz etkilendiğini belirterek, "Virüs nedeniyle açıklanan İstikrar Kalkanı Önlem Paketi için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Virüsten en çok etkilenen sektörlerin başında gelen küçük otel işletmecileri için önümüzdeki süreçte özel bir çalışma bekliyoruz" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisini altına alan koronavirüs, insan sağlığı kadar ekonomik anlamda da tüm sektörleri etkiledi. Virüsten etkilenen sektörlerin başında konaklama geldiğini belirten İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, küçük otel işletmecilerin virüs nedeniyle yaşanan süreçten olumsuz etkilendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı İstikrar Kalkanı Önlem Paketi'nin esnafı rahatlattığını söyleyen Gönen, "Bu aralar birbirimize sarılamıyoruz belki ama hayata olan bağlılığımıza sımsıkı sarılalım. Dünyada ve ülkemizde de görülen öldürücü koronavirüs salgını dünya ekonomisini, özellikle küçük ölçekli işletme esnafını oldukça zorlamaktadır. Bu bağlamda etkisini artırarak sürdüren koronavirüsten etkilenen sektörler arasında konaklama gelmektedir. Bu süreçte nakit akışı bozulan küçük ölçekli işletme esnafının banka borçları 3 ay süreyle erteleme sağlandı. Devlet bankalarının yanında özel bankaların da erteleme yapmasını istiyoruz. Otellerimizin en önemli maliyet kaleminin başında personel maliyetleri gelmektedir. Çalışanın korunması ve yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve personelimizi korumak amacıyla 6 ay istihdam desteği sağlanmasını talep ediyoruz. En önemli sorunlarımızdan biri de kiracı olarak çalışan esnafımızın kiralarının ötelenmesidir. Bu konuda öteleme bizim için olmazsa olmazımızdır. Bu konularda çalışma yapılmasını bekliyoruz" dedi.