Konaklama Sektöründe Dijital Dönüşümün Yeni Yüzü

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2019 yılından bu yana 4 farklı dilde 7/24 yurtiçi ve yurtdışında bulunan otel işletmelerine çağrı merkezi ve satış pazarlama hizmetleri veren Vsttour, yeni markası online acenta çalışma modeli Bedboxx ile, otellere global olarak çok büyük bir satış ağına ulaşabildiği yeni platform sunuyor.

VstTour Genel Müdürü Volkan Gökay yeni ürünleri Bedboxx'ın kısa sürede turizmcilerin en büyük iş ortaklarından biri olacağını ve bunun için dijital süreçleri her geçen gün yenilediklerini söyledi.

B2B kanallarındaki rekabetin arttığı bu dönemde, ileri düzey teknoloji altyapısı ile hizmet veren ve teknolojik gelişimler ile tüm oteller için b2b online bağlantıları sağlayan Bedboxx, turizm sektöründe deneyim sahibi yönetim kadrosu ve dinamik yeni nesil ekibiyle hizmet veriyor.

Bedboxx Yönetici Ortağı Cafer Kılıç yaptığı açıklamada "Gelişen teknoloji ve dijital dönüşümün gerekliliklerine ayak uydurmak için, sürekli olarak yenilikleri takip ediyor ve iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bedboxx, güçlü teknoloji altyapısı sayesinde, müşterilerine daha hızlı ve verimli hizmet sunuyor. Ayrıca, satış ekibimizin dijital platformlarda uzmanlaşmış olması, rekabetçi piyasa koşullarında bize büyük avantaj sağlıyor." dedi.

Önümüzdeki 3 yıl içinde, bu yatırımlarının karşılığını alarak çok daha ileri bir noktada olacaklarını belirten Kılıç, Bedboxx olarak, teknolojiyi işin merkezine alarak acentelere ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi.