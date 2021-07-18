Konaklama tesislerinin büyük ölçüde dolduğu Sinop'ta turizmciler "bayram" yapacak - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerindeki doluluk yüzde 90'lara ulaştı.

Yaz sezonunda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta turizmciler, Kurban Bayramı tatili heyecanı yaşıyor.

Her bayram tatilinde olduğu gibi konaklama tesislerinin büyük ölçüde dolduğu kentte, ziyaretçilere yer sıkıntısı yaşamamaları için rezervasyon yaptırmaları uyarısında bulunuldu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, son 15 gündür kentte turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.

Bayram tatili yaklaştıkça var olan hareketliliğin giderek arttığını vurgulayan Çobanoğlu, "Sinop'ta bayram tatillerinde genel olarak yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıyoruz. Tatil yaklaştıkça çok sayıda rezervasyon yapılmaya başlandı. Şimdiden dolan tesislerimiz var. Tatilin başlamasıyla tüm tesislerimizin tam kapasite ile dolmasını bekliyoruz. Geçmiş yıllara bakarsak bu hep böyle olmuştur." dedi.

"Rezervasyon yapılmaması temel sorunumuz"

Çobanoğlu, tatil için Sinop'u tercih edeceklerin mutlaka öncesinde rezervasyon yaptırmaları gerektiğine dikkati çekerek tüm uyarılarına rağmen sıkça bu sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Tatile çıkanların kapılarda kalmalarının hoş bir durum olmadığını belirten Çobanoğlu, "Maalesef rezervasyon yapılmaması temel sorunumuz. Tabii böyle olunca çoğu insan kapı kapı kalacak otel arıyor. Kolay değil o yoğunlukta kalacak yer bulabilmek. O nedenle herkese önerimiz, rezervasyon yaptırmadan mümkün olduğunca gelmesinler. Sonra Sinop'a geldikleri için pişman olurlar ve buna çok üzülürüz. Böyle durumlarla karşılaştığımız dönemler çok oldu." diye konuştu.

Çobanoğlu, mutlu şehrin turizmcileri olarak bayrama mutlu girdiklerini dile getirerek "Bayrama mutlu giriyoruz diyebiliriz. Böylesine bir ilginin olması tabii ki bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, Kovid-19 tedbirlerine riayet ederek tatillerini geçirmeleri. Uzun zaman sonra elde ettiğimiz kazanımları tatilde kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.