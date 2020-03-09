Konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranı yüzde 36,2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranı yüzde 36,2 - Son Dakika

Konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranı yüzde 36,2

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki tesislerin Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini açıkladı.

Konaklama tesislerinin Ocak 2020 doluluk oranı yüzde 36,2, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki tesislerin Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon oldu.

Bakanlık verileri, geçen yıl Ocak ayında yüzde 35,5 olan tesis doluluk oranını bu yılın ilk ayında yüzde 36,2 olarak gösterdi.

İSTANBUL DOLULUKTA BİRİNCİ SIRADA

Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller de sırasıyla; İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla oldu. Bu yılın ilk ayındaki tesis doluluk oranlarında yüzde 51,8 ile zirvede yer alan İstanbul'da tesise geliş 1,1 milyon, geceleme sayısı 2,5 milyon olarak belirlendi. İkinci sırada yer alan İzmir'de tesise geliş 179 bin, geceleme sayısı 302 bin olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 34,3 olarak gerçekleşti. Yılın ilk ayında yüzde 33,4 doluluk oranı, 672 bin tesise geliş ve 2,13 milyon geceleme sayısı ile Antalya verilerde üçüncü sırayı aldı.Tesise geliş 63 bin, geceleme sayısı 131 bin ve doluluk oranı da yüzde 13,3 olan Muğla ise dördüncü oldu.

(Emin Kuvat/İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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