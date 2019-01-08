Konaklama ve İkram Sektörü Antalya'da Buluşacak

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (30. Hotel Equipment) ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (26. FoodProduct) 16-19 Ocak'ta Antalya'da yapılacak.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından organize edilen 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (30. Hotel Equipment) ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (26. FoodProduct) 16-19 Ocak'ta Antalya'da yapılacak.



ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Expo Center'da düzenlendiği basın toplantısında, geçen yıl sektörün talebi doğrultusunda ilk defa eş zamanlı gerçekleştirdikleri fuarları bu yıl da tek çatı altında düzenleyeceklerini söyledi.



Yaklaşık 40 bin metrekarelik kapalı alanda iki fuarın düzenleneceğini belirten Bıdı, fuarlar sayesinde konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşlarının, tek çatı altında buluşarak iş potansiyelini ikiye katlama fırsatı yakalayacağını anlattı.



Bıdı, 2018'deki dolar kurlarındaki dalgalanmalara ve firmaların yaşadığı finansal sıkıntılara rağmen turizmde yaşanan rekor artışın fuarlara ilgiyi artırdığını vurguladı.



"İki fuarımızda 432 firma, 3 bin 500'ün üzerinde markasını sergileyecek. Yurt içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl ABD, Cezayir, Çin, Danimarka, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İtalya, Lübnan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Ürdün'den olmak üzere toplam 14 ülkeden katılımcıyı, ziyaretçilerimizle bir araya getireceğiz." diyen Bıdı, fuarda yaratılacak iş hacmiyle ihracata katkı sağlanacağını bildirdi.



50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor



Yurt dışında yeni hedef pazarlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bıdı, "Yurt dışı alım heyetlerimiz ve katılımcılarımız arasında düzenlenecek birebir görüşmelerde toplam 45 milyon dolarlık ticaret hacmi bekliyoruz." dedi.



Bıdı, Almanya'dan Belçika'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e, Hollanda'dan Rusya'ya 36 ülkeden profesyonel ziyaretçi ve alım heyetinin fuarlara katılacağını söyledi.



Eş zamanlı organizasyon sayesinde iki fuarın ziyaretçi kitlesini tek çatı altında buluşturacaklarını anlatan Bıdı, iki fuara yurt içi ve yurt dışından 50 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini anlattı.



Fuarlarının Türkiye turizminin renovasyonlarına yön vererek 2019'daki turizm gelirlerinde yeni rekorlara imza atılmasına imkan sağlayacağını bildiren Bıdı, fuara katılımcı sayısını geçen yıla göre yüzde 30 artırdıklarını kaydetti.



Alkollü grubun stant kurması için de çalışma yaptıklarına değinen Bıdı, "Geçen yıl da alkol bölümü yaptık. Ancak binamız yeni olduğu için ruhsatını son anda aldığımızdan dolayı birkaç firma standını boşalttı. Bu yıl alkolle ilgili hiçbir sorunumuz yok, ruhsatımız var. Geçen yıl mevzuattan kaynaklanan kargaşa olmuştu." diye konuştu.



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da turizm alanında güzel gelişmelerin yaşandığı anlattı.



Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar da iklim değişikliklerinin dikkate alındığı, ticaret savaşlarının uzlaşmayla rotalandığı bir yıl olmasını temenni etti.



30. Hotel Equipment ve 26. FoodProduct fuarları, 16-19 Ocak'ta Antalya Expo Center'da gerçekleştirilecek.

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