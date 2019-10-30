Konaklama vergisi maktu vergi şeklinde alınacak
1 saat önce
Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden vergi yasa teklifiyle ilk kez getirilen yüzde 2 oranındaki konaklama vergisinde değişikliğe gidilerek konaklama vergisinin maktu vergi şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.
Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden vergi yasa teklifiyle ilk kez getirilen yüzde 2 oranındaki konaklama vergisinde değişikliğe gidilerek konaklama vergisinin maktu vergi şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:02
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