Son Dakika Haberleri: Konaklama vergisi maktu vergi şeklinde alınacak
Son Dakika Ekonomi Konaklama vergisi maktu vergi şeklinde alınacak

Konaklama vergisi maktu vergi şeklinde alınacak

1 saat önce

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden vergi yasa teklifiyle ilk kez getirilen yüzde 2 oranındaki konaklama vergisinde değişikliğe gidilerek konaklama vergisinin maktu vergi şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.

Konaklama vergisi maktu vergi şeklinde alınacak, System.String[]

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden vergi yasa teklifiyle ilk kez getirilen yüzde 2 oranındaki konaklama vergisinde değişikliğe gidilerek konaklama vergisinin maktu vergi şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:02 
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