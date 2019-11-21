Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) araştırmasına göre, konaklama sektörü yatırımlarında 9 ayda proje sayısında düşüş olurken, yatırım tutarı yüzde 7,5 arttı. Antalya ve İstanbul'un yatırım talebindeki ağırlığı ise sürdü.

Ticaret Bakanlığı tarafından, 2019'un eylül ayına ait verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin veriler TÜROB tarafından derlendi.



TÜROB'un araştırmasına göre, konaklama sektörü yatırımları, yılın 9 aylık döneminde parasal olarak artarken, proje sayısı azaldı.

Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi, teşvik belgesi aldı. Yeni projeler için 2 milyar 322 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam tutarı 2 milyar 158 milyon TL olan 47 ilde toplam 20 bin 691 yataklı 134 yeni proje için başvuru yapılmıştı. Buna göre, yatırım tutarında yüzde 7,5 artış olurken, proje sayısı yüzde 45 azaldı.

Antalya'da 16, İstanbul'da 10 yeni proje

Yılın 9 ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 23 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 10 bin 436 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada bulundu. Yatırım tercihlerinde Antalya ve İstanbul'un yıllardır süren ağırlıkları bu yıl da devam etti.



Yılın 9 aylık döneminde toplam yatırım tutarı 816 milyon TL olan 16 otel projesiyle Antalya, ilk sırada yer aldı. İstanbul, toplam 192 milyon TL tutarında 10 proje ile ikinci, 129 milyon TL'lik 9 proje ile Muğla da üçüncü sırada bulunuyor.

Van da yavaşladı

Geçen 2 yılın gözdesi Karadeniz'e, özellikle Trabzon'a yapılan yatırımlarda yavaşlama gözlendi. Bu yıl ocak-eylül döneminde Sakarya, 4 proje ile öne çıkarken, 2018'in tamamında 14 proje ile en fazla konaklama yatırımı alan üçüncü il olan Trabzon'da bu yıl 9 ayda başvuru sayısı 3'te kaldı.

Yine geçen yılın gözde yatırım illerinden Van da yavaşladı ve kent için başvuru sayısı 2 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bu yıl Anadolu şehirlerindeki yatırımlarda yavaşlamanın dikkati çektiğini belirterek, "Ancak en fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla'nın, yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.