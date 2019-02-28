Konaklamada 40 bin ilave istihdam
1 saat önce
Otel dolulukları ve gelirlerde yüzde 10-15 artış beklediklerini anlatan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu yıl konaklama sektöründe istihdamın 260 binden 300 binin üzerine çıkabileceğini söyledi.
Otel dolulukları ve gelirlerde yüzde 10-15 artış beklediklerini anlatan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu yıl konaklama sektöründe istihdamın 260 binden 300 binin üzerine çıkabileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:20
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