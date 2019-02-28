Son Dakika Haberleri: Konaklamada 40 bin ilave istihdam

Konaklamada 40 bin ilave istihdam

1 saat önce

Otel dolulukları ve gelirlerde yüzde 10-15 artış beklediklerini anlatan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu yıl konaklama sektöründe istihdamın 260 binden 300 binin üzerine çıkabileceğini söyledi.

Konaklamada 40 bin ilave istihdam, System.String[]
Otel dolulukları ve gelirlerde yüzde 10-15 artış beklediklerini anlatan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu yıl konaklama sektöründe istihdamın 260 binden 300 binin üzerine çıkabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:20 

Bayındır, Türkiye Otelciler Birliği, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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