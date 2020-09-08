Konaklar köyünün sevimli misafirleri: "kara kaplumbağaları" - Son Dakika

Konaklar köyünün sevimli misafirleri: "kara kaplumbağaları"

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kara kaplumbağaları, sebze ve meyve çeşitliliği ile su kaynaklarının bol olduğu Konaklar köyünü mesken tuttu.

Konaklar köyünün sevimli misafirleri:

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kara kaplumbağaları, sebze ve meyve çeşitliliği ile su kaynaklarının bol olduğu Konaklar köyünü mesken tuttu.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kepır Yaylası, Katır Gölleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor.

Bakir doğasıyla göz kamaştıran ilçede, boz ayı, yaban keçisi, vaşak, porsuk, sansar, kızıl şahin, tilki, yaban domuzu, kara kaplumbağası ve gelincik gibi türlere doğal ortamında sıklıkla rastlanılıyor.

Dağlık ve ormanlık alanda yaşamlarını sürdüren bu canlılar, bazı zamanlarda yiyecek bulamadıkları için besin kaynaklarının daha fazla olduğu yerleşim yerlerine kadar inerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

İlçede kurak ve sıcak geçen mevsim şartlarından olumsuz etkilenen, bilimsel adı "testudinidae" olan kara kaplumbağaları da meşe ormanlarıyla kaplı alanlarda yiyecek bulamadıkları için 15 haneli Konaklar köyünde yaşamlarını sürdürmeye başladı.

İlçeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan köyde sıkça görülen ve sayıları her geçen gün artan kaplumbağalar, günün ilk ışıklarıyla geceyi geçirdikleri yuvalarından dışarı çıkıp beslenmek için mahalle ve sokaklarda geziyor.

Kaplumbağalara köylülerden şefkat eli

Köydeki bahçelerde yetiştirilen domates, fasulye, salatalık, karpuz, elma ve erik gibi ürünleri yiyerek karınlarını doyuran kaplumbağalar, kabuklarındaki çizgili desenler ve ağır hareketleriyle köy sakinlerinin de yakından ilgisini çekiyor.

Evlerinin bazı noktalarına kaplumbağalar için su bırakan köylüler, bu sayede hayvanların hem su ihtiyacını gideriyor hem de sıcaktan etkilenip telef olmalarını önlemeye çalışıyor.

Sevimli halleriyle köye ayrı bir renk katan kaplumbağaların, zaman zaman kedilerle karşılaşması da renkli görüntüler oluşturuyor.

Köy sakinlerinden Ekin Can Boz, AA muhabirine, Ovacık'ın yaban hayatı zenginliği açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının beslenmek için sıklıkla yerleşim yerlerine indiğini belirten Boz, bölgede yaşamlarını sürdüren yaban keçisi, boz ayı, kızıl şahin, su samuru, kurt ve tilki gibi canlılarla sıkça karşılaştığını dile getirdi.

Kaplumbağalar kedilerin maskotu oldu

İlçede ağustos ve eylül ayları arasında artan hava sıcaklığının yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Boz, şöyle konuştu:

"Yaşadığım Konaklar köyü, ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Son zamanlarda köyde sıklıkla kara kaplumbağalarını görmeye başladık. Hayvanlar mevsime bağlı olarak doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlandığı için köyde yaşamlarını sürdürüyor."

Köydeki kaplumbağa sayısının giderek arttığına dikkati çeken Boz, "Kedilerin kaplumbağalarla oyunlar oynadığına da şahit oldum. Biz de kaplumbağaları sahipsiz bırakmıyoruz. Yeri geliyor besliyoruz ya da onlar için evimizin önüne bir kap su koyuyoruz. Her ne kadar kaplumbağalar bahçemizde yetişen karpuz, fasulye, domates, erik ve elma gibi ürünlere zarar veriyor olsa da onlar da tabiatın bir parçası ve yaşama hakları var." dedi.

Munzur Vadisi, Tunceli, Ovacık, Yaban, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konaklar köyünün sevimli misafirleri: 'kara kaplumbağaları' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek Fren yerine gaza basan sürücü, kadını iki araç arasına sıkıştırdı Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi yan yana defnedildi 20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı Toplu taşımada 'ayakta yolcu' kısıtlaması nasıl uygulanacak? Merak edilen soru son genelgeyle yanıt buldu
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi         
14:37
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk         
13:50
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü Koyunlarını kurtlardan kurtarmak isterken yere düştü, ateş alan tüfekle ablasını öldürdü         
13:18
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu         
11:32
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor         
07:20
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
İran, İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı         
21:34
RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti         
20:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 18:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konaklar köyünün sevimli misafirleri: "kara kaplumbağaları" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei