Konaklı çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor - Son Dakika
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Konaklı çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor

12 dakika önce

Konak Belediyesinin Zeytinlik Semt Merkezinde iki yıl önce hizmete açtığı Çocuk Bilim Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

Konaklı çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor, System.String[]

Konak Belediyesinin Zeytinlik Semt Merkezinde iki yıl önce hizmete açtığı Çocuk Bilim Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor.


Basit elektronik, mekanik, optik ve robotik aletlerin sergilendiği Çocuk Bilim Müzesi, teknolojik cihazları yakından tanıma ve deney yapma imkanı da sunduğu için öğretmenler ile öğrencilerinin ilgisini çekiyor. Müze; ilk, orta ve lise öğrencilerini öğretmenleriyle birlikte, sık sık gruplar halinde ağırlıyor.


Son olarak Melih Özakat İlkokulu ile Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulundan ziyaretçilerini ağırlayan müzede, öğrenciler keyifli vakitler geçiriyor. Çeşitli konularda bilgiler alan öğrenciler, deney yapma fırsatı da buluyor. Öğrenciler, statik elektrik yüklemesi, yenilenebilir temiz enerji, göz aldanmaları ve illüzyonu, robot kol ve robotik kodlama, kablosuz elektrik aktarımı ve hologram teknolojisini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. Öğrencilere tarihe yön veren bilim insanları hakkında bilgiler de aktarılıyor.


Öğretmenler, çocukların okulda aldıkları teorik bilgileri, müzede yaptıkları deneylerle somutlaştırarak daha kolay öğrendiklerini ifade ediyor. Öğrenciler de derslerde işledikleri konuları müze sayesinde daha iyi anladıklarını dile getiriyor.


Konak Belediyesi Çocuk Bilim Müzesi, hafta içi her gün 09.00 - 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Herkese açık olan müzeyi gruplar halinde ziyaret etmek isteyen okulların ise 0 232 225 52 04 no'lu telefonu arayarak, randevu alması gerekiyor. - İZMİR

Zeytinlik, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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