Konaklı Kültür Merkezinde sona geliniyor - Son Dakika
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Konaklı Kültür Merkezinde sona geliniyor

7 saat önce

Alanya Belediyesi, Konaklı Mahallesi'ne dev bir kültür merkezi kazandırıyor.

Konaklı Kültür Merkezinde sona geliniyor, System.String[]

Alanya Belediyesi, Konaklı Mahallesi'ne dev bir kültür merkezi kazandırıyor. Konaklı merkez ve çevre mahallere hizmet verecek kültür merkezi, aynı zamanda Alanya'nın ikinci Eşgilik Düğün Salonu özelliğini taşıyor.


Konaklı Mahallesi, Ketir mevkiine projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor. Her türlü kültürel aktivitenin düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin yaşatılabileceği çok amaçlı bir konsepte sahip olan kültür merkezi inşasında sona geliniyor. Çalışmaların yüzde 70 tamamlandığı, kültür merkezinde bin 200 kişilik ana salonun yanı sıra yemekli düğün, nişan, toplantı, konser, eğitim çalışmaları gibi tüm aktiviteler de düzenlenebilecek. Merkezde ayrıca küçük çaplı etkinlikler için de daha küçük toplantı salonu ve kütüphane de yer alıyor.


Kültür merkezini diğerlerinden ayıran önemli bir özelliği daha hayata geçiren Alanya Belediyesi, batının en kalabalık mahallesine hizmet verecek Konaklı Kültür Merkezi'ne, büyük bir dış mekan da planladı. Alanya'nın geleneksel Eşgilik Düğün konseptini içeren bu bahçede, düğün ve her türlü toplantı yapılabilecek, yemekli organizasyonlar düzenlenebilecek. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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