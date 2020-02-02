Konaklı miniklerden sanat eseri çömlekler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konaklı miniklerden sanat eseri çömlekler - Son Dakika

Konaklı miniklerden sanat eseri çömlekler

7 saat önce

Sömestr tatiliyle birlikte derslere bir süreliğine ara veren öğrenciler etkinlikten etkinliğe koştu.

Konaklı miniklerden sanat eseri çömlekler, System.String[]

Sömestr tatiliyle birlikte derslere bir süreliğine ara veren öğrenciler etkinlikten etkinliğe koştu. Tatilin son günlerinde Konak Belediyesinin düzenlediği Çömlek Yapım Atölyesine katılan minikler, marifetli elleriyle birbirinden güzel çömlekler yaptı.


Konak Belediyesi yarıyıl tatili boyunca çocuklar için birbirinden keyifli programlar hazırladı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz katılabileceği tiyatro, yazarla buluşma, film yapımı gibi çeşitli atölyelerin yanında minik ellerin adeta bir ustaya dönüştüğü "Çömlek Yapım Atölyesi" de düzenledi. Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesinde yapılan atölye, 10'ar kişilik gruplar halinde ve her yaş grubu için ayrı ayrı düzenlendi.


Çocuklar için adeta bir terapi


Çömlek Yapım Atölyesi, çocuklar için eğlenceli vakit geçirmenin yollarından biri olsa da bunun çok daha ötesinde yararlar sağlıyor. Çömlek yapımı ile çocukların üretkenliği ve estetik duyarlılığı gelişirken, yetenekleri de ortaya çıkarmada yardımcı oluyor. Çömlek yapımında kullanılan çamurun, sakinleştirici ve şiddet gibi istenmeyen davranışları yok edici bir malzeme olması, çocuklar üzerinde terapi etkisi sağlıyor. Tüm bu özellikleri nedeniyle yoğun ilgi gören Çömlek Yapım Atölyesi, yarıyıl tatili ile sınırlı değil. Mayıs ayına kadar ayda iki kez düzenlenecek olan atölyeye katılım için anne ve babalar, belediyenin sosyal medya hesaplarını takip ederek kayıt yaptırabilecek. - İZMİR

Konak Belediyesi, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konaklı miniklerden sanat eseri çömlekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]