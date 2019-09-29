Konaklılardan 'altyapı çalışması' tepkisi

İzmir Konak'taki Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır süren altyapı çalışmaları, ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. Kazınan yoldaki çukurlar ve toprak tümsekler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Konaklılar, tozlu hava solumak zorunda kaldıklarını söyledi. Belediye yetkilileri ise yaklaşık 50 yıldır ilgilenilmeyen altyapıyı düzeltmeye çalıştıklarını söyledi.

Konak ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır devam eden altyapı çalışmaları, tepkilere yol açtı. Kazılan caddedeki tümsekler ve çukurlar, sökülen ve etrafa bırakılan parke taşları nedeniyle birçok aracın lastiğinin patladığını söyleyen mahalleli, toz nedeniyle cam açamadıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Halil Kayhan, Düzgün çalışma yok. Bir bölgeden çalışma yapıyorlar sonra orayı bırakıp, başka tarafa devam ediyorlar. Rezil olduk. Devamlı su kesintileri, elektrik kesintileri yaşıyoruz. Borular patlıyor, sular kesiliyor, toz toprak içinde yaşıyoruz. Balkonlarımızı artık yıkayamıyoruz bile. Araba park edemiyoruz. Ben aracımı alt sokaklara koyup, eve yürüyorum. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Herkes bu durumdan şikayetçi. Ne zaman biteceği ile ilgili de hiçbir bilgimiz yok dedi.

Mahalleliden Eyüp Açıkgöz ise Perişanız. Halil Rıfat Paşa'nın hali ortada. Bu çile ve rezillik. Dünden beri kaç tane arabanın tekeri patladı. Arabalar hareket ederken aşağı yukarı sürekli sarsılıyor ve zarar görüyor. Tozdan dolayı hepsi pislik içinde kalıyor. Yaklaşık 2 aydan beri böyle diye konuştu.

Su saatinin başka daireye takıldığını öne süren Metin Açıkgöz de Çalışmalar sırasında benim su abone saatimi çıkarıp, başka aboneye takmışlar. Benim suyum, başka daireye bağlandı. İZSU'ya gittim, onlardan kaynaklanmadığını söylediler. Kullanmadığım halde 1300 TL'lik su faturası geldi dedi.

Mahalle sakini Ahmet Soysal ise Elektrik tesisatının tamamını bu çalışmayla içeri alacaklar. Demir kablolar çürümüştü, sürekli kopuyordu. Voltaj yükselince dolaplar yanıyordu. Bunların hepsini yeraltına alacaklarmış. Onun için biz bu çalışmalardan memnunuz. Altyapı güzel olduktan sonra vatandaş, rahat edecek. Burada 2- 3 ay zorluk çekeceğiz ama sonra iyi olacağına inanıyorum diye konuştu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde, AYKOME Altyapı Koordinasyon Merkezi denetiminde, en az 50 yıldır yapılamayan altyapı yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.