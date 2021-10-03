Konami, eFootball 2022'ye gelen sert eleştirileri kabul etti

Şirket tarafından yapılan açıklamada özellikle oyuncu modellemeleri ile internette dalga konusu olan eFootball 2022'nin sorunlarının önümüzdeki tarihlerde getirilecek güncellemelerle birlikte giderilmeye çalışılacağı belirtildi.

Steam platformunda iki gün içerisinde 14 bin üzerinde olumsuz değerlendirme alan eFootball 2022, PES hayranları için tamamen hayal kırıklığı oldu. Yalnızca grafik yönünden değil, oynanış ve bağlantı problemleri sebebiyle de tepki alan eFootball 2022'nin yeni oyuncu kazanma ihtimali bir hayli düştü.

KONAMI Açıklama Yaptı

"eFootball 2022'yi piyasaya sürdükten sonra pas hızı ve defans kontrolü de dahil oyun dengesiyle ilgili çokça sayıda geri dönüş aldık. Ayrıca kullanıcıların sahne kesintileri, yüz ifadeleri, oyuncuların ve topun hareketleriyle ilgili problemler yaşadığını belirten raporların olduğunu kabul ediyoruz.

Yaşadığınız sorunlar için çok üzgünüz, tüm şikayetlerinizi ciddiye alacağımızı ve mevcut durumu düzeltmek için çabalayacağımızı garanti ediyoruz. Kalite git gide yükselmiş olacak ve içerikler sürekli bir şekilde yüklenecek. Ekim ayı içerisinde bir güncelleme getirmeyi planlıyoruz."