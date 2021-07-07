Pro Evolution Soccer (PES) serisi ile akıllara kazanan oyun şirketi Konami, FC Barcelona oyuncuları hakkında açıklamada bulundu.

Bu açıklamanın yapılmasının sebebi ise 2019 yılında Griezman ve Dembele'nin kaldıkları otelde yetkililer ile dalga geçmesine dayanıyor. Dembele, otel yetkililerine "Bu nasıl bir geri kalmış dildir, ülkenizde teknolojik olarak gelişmiş misiniz, değil misiniz?" tarzında ifadeler kullandığı iddia ediliyor.

KONAMI'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Konami Digital Entertainment, spor felsefesinde, her türlü ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna inanmaktadır. Daha önce Antoine Griezmann'ı Yu-Gi-Oh'umuz olarak duyurmuştuk! Ancak son olayların ışığında, içerik elçimiz ile sözleşmeyi iptal etmeye karar verdik. eFootball PES franchise'ımızla ilgili olarak, ortağımız FC Barcelona'dan bu davanın ayrıntılarını ve gelecekteki eylemlerini açıklamasını talep edeceğiz.