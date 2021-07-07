Konami, Asyalı çalışanlara ırkçılık yaptığı ortaya çıkan Griezmann ile iş birliğini kesti - Son Dakika

Griezmann'ın yanı sıra takım arkadaşı Ousmane Dembele'nin Barcelona'nın 2019 Japonya turu sırasında Asyalı teknisyenlerle alay ettiğini gösteren Snapchat videosu, ırkçılık iddialarıyla birlikte şiddetli bir tepkiye yol açtı.

ESPN'e göre videoda Dembele'nin Griezmann'a : "Bütün bu çirkin yüzler, sırf PES oynayabilmek için, utanmıyor musun?" dediği duyuluyor. Videoda Griezmann'ın sesini anlamak zor ancak yıldız futbolcunun, otel personeli PES oynayabilmesi için bir televizyon tamir etmeye çalışırken güldüğü görülüyor.

Konami yaptığı açıklamada, "Konami Digital Entertainment, mevcut spor felsefesi gibi, her türlü ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna inanıyor. Daha önce Antoine Griezmann'ı Yu-Gi-Oh! içerik elçimiz olarak duyurmuştuk, ancak son olayların ışığında sözleşmeyi iptal etmeye karar verdik."

"eFootball PES serimizle ilgili olarak, kulüp ortağı olarak FC Barcelona'dan bu olayın ayrıntılarını ve gelecekteki eylemlerini açıklamasını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın ana sponsoru Japon e-ticaret şirketi Rakuten de videoyla ilgili olarak Katalan kulübünden bir açıklama talep etmişti.

Griezmann, Twitter'da "her zaman her türlü ayrımcılığa karşı kararlı olduğunu" söyleyerek bir özür yayınladı. "Bana yapılan suçlamaları kesin olarak reddediyorum ve Japon arkadaşlarımı kırdıysam özür dilerim" diye devam etti.

Ayrıca Dembele de sosyal medyadan özür diledi ve ırkçı bir niyeti olmadığı konusunda ısrar etti.

Barcelona bugün yaptığı açıklamada, Griezmann ve Dembele'nin "kaldıkları oteldeki birkaç çalışana karşı tutumlarında saygısızlık sergilediklerini" söyledi.

"Bu tutum, FC Barcelona'nın temsil ettiği ve savunduğu değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir, bu tür olayların kendilerini tekrar etmemesini sağlamaya kararlıyız. Oyuncular şimdiden pişmanlıklarını gösterdiler ve kulübün değer verdiği bir şey olan Japon taraftarlardan ve ortaklardan özür dilediler. Yine de FC Barcelona, uygun gördüğü dahili yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar."

Konami'nin Barcelona ile yakın bir ilişkisi var ve bu olayın ilişkiyi nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu. Şirket son olarak İtalya Serie A'da mücadele eden Napoli ile 2023'ten itibaren sadece PES'te yer almalarını da içeren bir anlaşma yapmıştı.