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Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık - Son Dakika

Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık

30.06.2021 15:22
Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık, System.String[]

Uzun süren bir sessizlik döneminin ardından sektörde yeniden iddialı bir konuma gelmek için çalışan Konami, psikolojik korku oyunu The Medium'un arkasındaki Polonyalı Bloober Team stüdyosu ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

Uzun süren bir sessizlik döneminin ardından sektörde yeniden iddialı bir konuma gelmek için çalışan Konami, psikolojik korku oyunu 'un arkasındaki Polonyalı Bloober Team stüdyosu ile ortaklık kurduklarını açıkladı. İki firma, mevcut ve yeni IP'ler üzerinde birlikte çalışacaklar.

Konuya ilişkin bulunan Bloober Team CEO'su Piotr Babieno, "Bugün benim için tarihi bir gün ve birkaç yıllık çalışmamızın doruk noktası. Konami gibi ünlü bir şirketin Bloober Ekibi ile stratejik olarak işbirliği yapmaya karar vermesi, bizim de oyun alanında dünya liderlerine katıldığımız ve bu pazardaki lider oyuncular için eşit bir ortak olduğumuz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık

Konami ve Bloober Team arasındaki anlaşma, herhangi bir satın almayı içermiyor. Belirli projeleri ortaklaşa geliştirmek ve bilgi alışverişi yapmak için stratejik işbirliğine giden iki stüdyo, önümüzdeki yıllarda çok sayıda iddialı yapımı bizlere takdim etmeyi planlıyor.

Bir Konami sözcüsü, Bloober'ın hem mevcut hem de yeni IP'lerde Konami ile çalışacağı doğrulandı. Stüdyoların halihazırda üzerinde çalıştığı herhangi bir yapımın olup olmadığı açıklanmadı, ancak yeni bir Silent Hill oyununun da bu anlaşmada olduğu tahmin ediliyor. Zira Polonyalı stüdyonun The Medium, Layers of Fear ve Blair Witch gibi korku başarılı korku oyunları geliştirmesi, Silent Hill iddialarını güçlendiriyor.

Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık

Geçtiğimiz ekim ayında, Sony'nin Konami ile yeni bir Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığına dair , ancak söz konusu stratejik ortaklık bu iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor.

Silent Hill ve Contra serilerine bestelediği müziklerle tanınan müzisyen Akira Yamaoka, bu yılın başlarında yeni bir proje üzerinde çalıştığını söylemişti. Son yıllarda sürekli ortalarda dolaşan yeni Silent Hill oyunu hakkındaki söylentileri alevlendiren bu haber, Konami ve Bloober Team ortaklığı ile daha da harlanmış gibi görünüyor.

2021 yılında piyasaya çıkması planlanan tüm oyunlar için ziyarete edebilirsiniz.

Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık - Son Dakika


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