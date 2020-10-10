Konargöçerlerin köye inişleri başladı - Son Dakika

Konargöçerlerin köye inişleri başladı

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak için Kahramanmaraş'taki yaylalara çıkan göçerlerin dönüş yolculuğu başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hayvancılık yapan Yörükler ve konargöçerler, zorlu yayla yolculuğu tamamlayarak köylerine inmeye başladı.

Kahramanmaraş'ın en verimli yaylalarını sürüleriyle şenlendiren göçerlerin 6 ay süren serüvenleri son buldu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerler, Ahır Dağı, Göksun Bozhüyük ve Çağlayancerit Engizek yaylalarının zirvesinden göç yoluna dizildiler.

Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımın üzerindeki zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip yaylalarda yaşamlarını sürdüren göçerler, havaların soğumasıyla ovadaki evlerine dönmeye başlayan konargöçerler, sürüleriyle birlikte günlerce yol kat ederek, sulak mevkilerde mola vererek dönüş yoluna geçtiler.

Bazı göçerlerin yolculukta erkekler koyun ve keçi sürülerini otlatarak ilerlerken, kadın ve çocuklar topladıkları çadır ve eşyaları katır ve eşeklere yükleyerek yola koyuluyor. Onlara dev Kangal köpekleri de eşlik ediyor. Günde; sürüleriyle ortalama 8 kilometre ilerleyen Yörüklerin, yayladan evlerine dönüş yolculuğu bir hafta sürüyor.

Yaklaşık 1 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte, birçok hazine arazileri meraya kazandırıldı. Keçi Koyun Yetiştiriciliği Birliği'ne üye olan tüm sürü sahipleri meralardan ücretsiz olarak faydalanacaklar. Tarım ve Orman Bakanlığının üreticiye verdiği destekle bölgede hayvancılık canlandırıldı. Hem küçükbaş hayvan alımında desteklenen üreticilerin, hem de mera desteğiyle yüzleri güldü.