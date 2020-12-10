Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil - Son Dakika

Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil

10.12.2020 23:28

Konavirüsü yenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hastalık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Önce evinde daha sonra da Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören Özhaseki, hastalık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Özhaseki, "Bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz, dirisiniz, sağlamsınız ama bir gün bakıyorsunuz ki boğaz yanmaya başlıyor, ağrılar, öksürük başlıyor, o zaman telaşa kapılıp koşuyorsunuz" ifadelerini kullandı. Salgını ağır geçirmediğini anlatan AK Partili siyasetçi, çok sancılı atlatanlar olduğunu belirterek, "Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil" dedi.

"ELLERİNDEN NE GELİYORSA YAPIYORLAR"

Tüm dünyanın koronavirüsü tanımaya yeni başladığını söyleyen Özhaseki, "Bilim adamlarımız, doktorlarımız, sağlıkçılar bu işi daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Sonra da ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz, dirisiniz, sağlamsınız ama bir gün bakıyorsunuz ki boğaz yanmaya başlıyor, ağrılar, öksürük başlıyor, o zaman telaşa kapılıp koşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, teşhis konulduktan sonra hastalığın kendine has semptomlarının sırayla kendisini göstermeye başladığını dile getirerek, "Sırt ağrıları, baş ağrıları, öksürük. Çok şükür hastalığı ben ağır şekilde atlatanlardan değildim ama bunu çok ağır atlatanlar var." dedi.

"ENTÜBELERİN VAZİYETİ GÖRÜLECEK GİBİ DEĞİL"

Kayseri'de yoğun bakımda bir kısmı da entübe olmak üzere 150- 200 kadar vaka olduğunu anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil. Entübe olanlar zaten dayanamadığı için o acıya, boğazdan hortum ciğere kadar sallanıyor. Aklı başına geldiğinde onları çekip atmak istiyor, bundan dolayı da uyutuyorlar. Hiçbir şeyden haberi yok vaziyette, doktorlar ciğerlerini beslemeye devam ediyor. Bunlar peki hasta insanlar mı, yaşlı insanlar mı, tansiyonu veya şekeri olup da ya da nefes darlığı olup da böyle bir sıkıntısı olan insanlar mı? Hayır. Hiç alakası yok. Çok sağlam, sağlıklı insanlar. İşin garip tarafı kimde, nasıl bir hasar bırakacağını kimse bilmiyor.

"MASKESİZ HİÇBİR YERE ÇIKMADIM"

Pandemi sürecinde kuralları riayet ettiğini ifade eden Özhaseki, özellikle maske kurallara hassiyet göstererek maskesiz hiçbir yere çıkmadığını vurgulayarak, "Çalışmalarımı da öyle yaptım ama aile içerisindeki bir yemekte oldu. Hep de zaten ailede bir şey olmaz deriz ya ama işin garip tarafı aile birbirine bulaştırıyor. Böyle bir süreci de yaşadık. Allah tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Kasım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil - Son Dakika


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