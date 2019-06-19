Son Dakika Haberleri: Konda araştırma şirketinin anketine göre, İmamoğlu İstanbul yarışını önde bitirecek
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Konda araştırma şirketinin anketine göre, İmamoğlu İstanbul yarışını önde bitirecek

59 dakika önce

Konda araştırma şirketinin düzenlediği son anket, 23 Haziran'daki İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimini açık farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ortaya koydu.

Konda araştırma şirketinin anketine göre, İmamoğlu İstanbul yarışını önde bitirecek, System.String[]
Konda araştırma şirketinin düzenlediği son anket, 23 Haziran'daki İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimini açık farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ortaya koydu.

Buna göre, İmamoğlu oyların yüzde 49'unu alırken Binali Yıldırım yüzde 40,9 oranında oy toplayacak.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:23 
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