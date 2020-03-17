Son Dakika › Dünya › Konda Araştırma: Türkiye'de koronavirüse karşı tedbir uygulayanların oranı yüzde 55 - Son Dakika Dünya
Konda Araştırma: Türkiye'de koronavirüse karşı tedbir uygulayanların oranı yüzde 55
21 dakika önce
Konda Araştırma, yeni tip koronavirüs ve Covid-19 salgınına ilişkin saha çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Konda'nın koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında yayımladığı bilgi notuna göre, Türkiye'de toplumun yüzde 97'si koronavirüse ilişkin duyuma sahip.
Konda Araştırma, yeni tip koronavirüs ve Covid-19 salgınına ilişkin saha çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Konda'nın koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında yayımladığı bilgi notuna göre, Türkiye'de toplumun yüzde 97'si koronavirüse ilişkin duyuma sahip, yüzde 86,5'iyse virüsün nasıl yayıldığını biliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:34
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum