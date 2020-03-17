Konda Araştırma: Türkiye'de koronavirüse karşı tedbir uygulayanların oranı yüzde 55

Konda Araştırma, yeni tip koronavirüs ve Covid-19 salgınına ilişkin saha çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



Konda'nın koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında yayımladığı bilgi notuna göre, Türkiye'de toplumun yüzde 97'si koronavirüse ilişkin duyuma sahip, yüzde 86,5'iyse virüsün nasıl yayıldığını biliyor.