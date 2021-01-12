KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, OKUYAY Platformunun sonuç toplantısına katıldı - Son Dakika

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, OKUYAY Platformunun sonuç toplantısına katıldı

12.01.2021 23:39
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, OKUYAY Platformunun sonuç toplantısına katıldı, System.String[]

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü ve yazar Bekir Ağırdır, Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen OKUYAY Platformunun sonuç toplantısına konuk oldu.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü ve yazar Bekir Ağırdır, Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen OKUYAY Platformunun sonuç toplantısına konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi düzenlenen toplantıda Ağırdır, "Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 ve Pandemi Sürecinin Toplumsal Etkileri" başlıklı bir konuşma yaptı.

Ağırdır, Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019'un oldukça kapsamlı bir araştırma olduğunu belirterek, 2 bin 929 kişiyle yüz yüze görüşüldüğünü söyledi.

"Toplum aslında kitaba ve kültürel değişime yüzünü dönmüş"

Türkiye'de son 10 yıldır yaşanan siyasi gerilimlerden kaynaklı, toplumun entelektüel seviyesi noktasında negatif düşünüldüğünü aktaran Ağırdır, "Her şeyden önce Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019, bu topluma olan inancımızı, umudumuzu tazeledi diye düşünüyorum. Çünkü genel olumsuz kanaatlerin tersine konuları, içeriği tartışılabilir. Ama Türkiye'deki insanların yüzde 64'ü 3 ayda bir kitap okuyor." dedi.

Ağırdır, platform öncesinde KONDA olarak 2008'de yaptıkları "Hayat Tarzı Araştırmaları"nda Türkiye'deki okuma kültürünün yüzde 30 civarında olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yani 2008'den 2019'a okuma alışkanlığı yüzde 60'a çıkmış. Doğrusunu isterseniz bu bulguya şaşırmadım. Araştırma bulgularından sonra bütün soruların cevaplarını ortaya koyduğumuzda, kitap okumayan ya da kitaba uzak kitle olarak tanımlayabileceğimiz, Türkiye'de aşağı yukarı yüzde 23'lük bir kesim var. Tahmin edileceği gibi bunların her şeyden önce eğitim seviyeleri düşük. Şunu da hatırlatmalıyız ki, ülkede hala yüzde 8 okuma yazma bilmeyen insan var. Bu yüzde 23'e ilaveten yüzde 16'lık bir küme daha var ki, bir biçimde 'eskiden okudum' diyenler. Muhtemelen 'öğrencilik yıllarında okudum' diye düşünerek cevap vermiş olabilir. Aşağı yukarı toplumun yüzde 39'luk kesimi de okuma kültüründen çok nasibini almamış. Ama buna karşılık yüzde 42 insan ki okuyanlar kümesi, bunların 3'te biri 24 yaş altında 4'te biri öğrenci. Yüzde 19'luk bir kısım daha var ki okumaya daha yakın duruyor. Ama iş yoğunluğu, gelir durumu gibi çeşitli nedenlerle kitap okumaya yeterince vakit ayıramadığını söylüyor. Genel olarak bizim KONDA olarak temel yorumumuz toplum aslında kitaba ve kültürel değişime yüzünü dönmüş."

"Türkiye pandemide yeniden dayanışmayı keşfetti"

Türkiye'nin son dönemde gecikmiş bir modernlik yaşadığına dikkati çeken Bekir Ağırdır, "Yani Batı ülkelerinin, 1930'lardan 1980'lere kadar süreç içerisinde yaşadığı kentleşme, gündelik hayat pratikleri bakımından modernleşme, buna bağlı olarak değer dünyaları açısından bütün zihin referanslarını, Türkiye'deki insanlar son 10-20 yılda yaşıyor. Bu gecikmenin telaşıyla da son derece hızlı ve savruk yaşıyorlar. Belki içini doldurmadan, sığ bir yüzeyden yaşıyorlar ve belki kutuplaşmalar nedeniyle ayrı değer setlerine saplanarak yaşıyorlar. Yine de Türkiye toplumu son hızla metropolleşiyor ve kentli pratiklere yöneliyor. Bunun yanı sıra teknolojik sıçrama, benim 'sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüş' dediğim, çağ değişimine de hızla adapte olmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırdır, pandemi dönemine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi boyunca Türkiye toplumu ilk defa çok uzun süreden sonra kaybettiği dayanışma duygusunu yeniden keşfetti. Çünkü ilk defa siyasi gerilimlerden, kimlik sıkışmalarından, kutuplaşmalardan ya da metropolleşmenin ürettiği, mekansal değişimlerden dolayı giderek komşu ilişkilerimiz, sokakla, mahalleyle ilişkilerimiz kaybolmuştu. Ama pandemi, Türkiye'de yeniden Türk toplumunun DNA'larında olan ve çok güçlü bir biçimde deneyimlediği, yine çok güçlü bir şekilde toplumsal bellekte yer alan dayanışmayı yeniden keşfettirdi ve bunun ürettiği çok ciddi bir fırsat alanı var önümüzde. Yani giderek memleketimiz için, sokağımız için kaygılanmayı öğrendik. Dolayısıyla bu kaygı ve özenin sonucuyla karşı karşıyayız. Giderek toplum, bir bakıma yeniye dair bütün krizlerin, kutuplaşmaların geçeceği görüşünde ve yeni bir hayata dair her birimiz yeni düşüncelere ufuk açmış durumdayız. Toplumda geleceğe dair ciddi bir umutlanma ihtiyacı yeşermiş durumda ve umutlanma o ihtiyacını besleyenlerden birisi tam da OKUYAY Platformunun bahse konu olan kültürel gelişim, kitapla olan ilişkimiz, yeni bilgilere açık olmamıza teşne bir ruh halinin olduğunu sanıyorum. Nitekim bu anlamda pandemi döneminde yaptığımız araştırmalardan sadece 6 ayda kitap satışları 2 katına çıkmış durumda. 2020 ocak ayı ile 2020 mayıs arasında internetten kitap alanların sayısı 2'ye katlanmış."

Bekir Ağırdır, Türkiye, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, OKUYAY Platformunun sonuç toplantısına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu Fenerbahçe Beko, evinde Baskonia'yı 96-76 mağlup etti Jülide Ateş, Buket Aydın'la anlaşan Haber Global'den ayrıldı Sakarya'da kan donduran olay! Çanta içinden insana ait kemik ve et parçaları çıktı Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İdam cezasına çarptırılan 3 kişinin hapishaneden kaçış görüntüleri yayınlandı Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili Mayıs ayını işaret etti Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili Mayıs ayını işaret etti         
00:30
FBI, Kongre baskını öncesi FBI, Kongre baskını öncesi "Savaş hazırlığı" uyarısında bulunmuş         
23:46
İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde         
22:43
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak         
22:13
Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti Brezilya, Çin aşısının etkinlik oranını yüzde 60'ın altında tespit etti         
20:57
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak         
16:44
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 00:39:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, OKUYAY Platformunun sonuç toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei