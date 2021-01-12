KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Yeni ittifaklar olsa bile seçmen o siyasi bloğa geçmeyecek - Son Dakika

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidar ve muhalefetin kutuplaşma üzerinden oluşan negatif kimliklenme ile seçmenleri yakalamaya çalıştığını ancak bunu yaparken bir yanılgıya kapıldıklarını söyledi. Hem iktidar hem de muhalefet blokunda yaşanan değişimlerin seçmenlere hemen etki etmediğini, seçmenlerin büyük kısmının da bu nedenle gri alanda beklediğini dile getiren Ağırdır, yeni ittifaklar olsa bile seçmenlerin o siyasi bloğa geçmeyeceğini vurguladı.